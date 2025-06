Η Air Canada πραγματοποίησε την πρώτη πτήση της με πλήρωμα ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων προς τιμήν του Μήνα Υπερηφάνειας

Η Air Canada πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση με πλήρωμα αποτελούμενο αποκλειστικά από άτομα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, τιμώντας με αυτό τον τρόπο τον Μήνα Υπερηφάνιας.

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Καναδά, πραγματοποίησε την πτήση στις 3 Ιουνίου, με πλήρωμα αποτελούμενο αποκλειστικά από άτομα που ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, για να γιορτάσει τον Μήνα Υπερηφάνειας, στέλνοντας με αυτό τον τρόπο το δικό της μήνυμα αποδοχής και ορατότητας

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media της Air Canada από την πτήση, έγραφε χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Η πρώτη μας πτήση με πλήρωμα αποκλειστικά LOATKI+ ατόμων, ήταν μια συγκινητική στιγμή που αντικατοπτρίζει τη σταθερή μας δέσμευση στην ενσωμάτωση και την ισότητα, τόσο στον αέρα όσο και στο έδαφος».

«Ένιωσα ανάμεικτα συναισθήματα φτάνοντας εδώ και καθώς ετοιμαζόμουν για αυτή την πτήση», ανέφερε στο βίντεο ο κυβερνήτης της πτήσης, Ματσιέι, ενώ ένα άλλο μέλος του πληρώματος, ο Ζαν-Φρανσουά πρόσθεσε πως «ζούμε μια ιστορική στιγμή σήμερα».

Our first all-2SLGBTQIA+ flight was a heartfelt celebration reflecting our unwavering commitment to inclusivity and equality, in the air and on the ground. pic.twitter.com/OZ2Ic8ob5K