Η αινιγματική γυναίκα στο διάγγελμα του Πούτιν- Στρατιώτης, πωλήτρια ή μέλος της ασφάλειάς του;

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, εκφώνησε διάγγελμα έχοντας δίπλα του δεκάδες άτομα που παρουσιάστηκαν ως στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών ήταν και μία ξανθιά γυναίκα, για την οποία έχει ξεκινήσει έντονη συζήτηση.

Κάποιοι παρατηρητικοί τηλεθεατές επεσήμαναν ότι αρκετοί από τους συμμετέχοντες στα πλάνα, είχαν δώσει το «παρών» και σε άλλα προπαγανδιστικά βίντεο.

Η ξανθιά γυναίκα, που στέκεται πίσω από τον δεξιό ώμο του Πούτιν και φορά στρατιωτική ενδυμασία, συστήθηκε ως ανώτερη λοχαγός της ιατρικής υπηρεσίας του στρατού με το όνομα Άννα Σιντορένκο και παρασημοφορήθηκε από τον πρόεδρο. Αλλά, αυτή φαίνεται πως δεν ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε ανάλογο βίντεο.

Η μυστηριώδης γυναίκα είχε κάποτε το παρατσούκλι «πράκτορας Κορνέτο», αφού εντοπίστηκε να πουλάει παγωτό στον Πούτιν όταν είχε επισκεφθεί μία αεροπορική επίδειξη. Η κυρίαρχη υποψία είναι ότι -αν πρόκειται πράγματι για την ίδια γυναίκα- πρόκειται για έμπιστο μέλος της ασφάλειάς του και όχι στρατιωτικός γιατρός.

«Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο πρόεδρος φωτογραφήθηκε σε μια λίμνη στην περιοχή Νόβγκοροντ μαζί με ψαράδες - ήταν ανάμεσά τους» αναφέρει το μέσο. «Και τον Ιανουάριο του 2017, τα ίδια άτομα παρατηρήθηκαν σε μια ορθόδοξη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε μοναστήρι του Νόβγκοροντ» συμπληρώνεται.

Επίσης, το 2017 και το 2019, ο Πούτιν «αγόρασε παγωτό από την ίδια πωλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Αεροπορίας και Διαστήματος». Στην αεροπορική έκθεση της Μόσχας συστήθηκε ως Εκατερίνα Σαφάνοβα, ωστόσο, πιστεύεται ότι είναι η ίδια γυναίκα που εμφανίστηκε στα παραπάνω γεγονότα.

Το 2019 σέρβιρε παγωτό στον Πούτιν όταν εκείνος κέρασε τον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ένα χωνάκι με γεύση βανίλιας. Πηγές που είχαν βρεθεί στην αεροπορική επίδειξη είπαν ότι ο μοναδικός της ρόλος ήταν να σερβίρει τον Πούτιν και αφού το έκανε αυτό εξαφανίστηκε.

Η εφημερίδα Moskovsky Komsomolets εικάζει ότι πρόκειται για συνταγματάρχη της FSO -της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας- η οποία είναι υπεύθυνη για τη φύλαξη του προέδρου.

Οι προηγούμενοι ισχυρισμοί για την «πράκτορα Κορνέτο» οδηγούν σε εικασίες ότι ο Πούτιν χρησιμοποιεί τους δικούς του πράκτορες ασφαλείας για να παριστάνουν τους απλούς ανθρώπους -ώστε να μην χρειάζεται να συναντά μέλη του κοινού.

Putin wanted to copy Zelensky, who came to the Ukrainian defenders in Bakhmut. But after ten months of full-scale war, even actors are in short supply in Russia. pic.twitter.com/CDeQHJGCgf