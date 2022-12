Ρώσοι που επιστρατεύονται θα μπορούν να αποθηκεύουν δωρεάν καταψυγμένο σπέρμα τους

Οι Ρώσοι άνδρες που επιστρατεύονται για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα μπορούν να αποθηκεύουν το καταψυγμένο σπέρμα τους δωρεάν και στις οικογένειές τους θα δοθούν δυνατότητες για δωρεάν θεραπεία υπογονιμότητας (σ.σ αν π.χ επιλέξουν εξωσωματική γονιμοποίηση), όπως αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ένωσης Δικηγόρων Ιγκόρ Τρουνόφ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass ότι το υπουργείο Υγείας ανταποκρίθηκε στην έκκλησή του για μια δωρεάν τράπεζα ψύξης σπέρματος και αλλαγές στην υποχρεωτική ιατρική ασφάλιση.

Η Ρωσία κινητοποίησε 300.000 εφέδρους και άνδρες άρχισαν να απευθύνονται σε κλινικές για να καταψύξουν το σπέρμα τους, ανέφεραν δημοσιεύματα.

Ο Τρουνόφ ανακοίνωσε στο Twitter ότι η ένωσή του υπέβαλε αίτηση εκ μέρους πολλών ζευγαριών των οποίων οι άνδρες είχαν κληθεί να λάβουν μέρος στον πόλεμο.

Το υπουργείο Υγείας δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις παρατηρήσεις του. Ωστόσο, ο δικηγόρος δήλωσε στο Tass ότι είχε «καθορίσει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό για τη δωρεάν διατήρηση και αποθήκευση γεννητικών κυττάρων (σπερματοζωαρίων) για τους πολίτες που επιστρατεύονται για να λάβουν μέρος στην SVO (σ.σ. ειδική επιχείρηση όπως την αποκαλούν οι Ρώσοι) για το χρονικό διάστημα 2022-2024».

Τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε «μερική επιστράτευση» και μέσα σε λίγες ημέρες, ο ιστότοπος Fontanka στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, την Αγία Πετρούπολη, ανέφερε πως ένα κύμα ανδρών προσέγγισαν κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης και γονιμότητας για να καταψύξουν το σπέρμα τους και να συντάξουν έγγραφα που θα έδιναν το δικαίωμα στις συζύγους τους να το χρησιμοποιήσουν.

Ο Andrei Ivanov από το νοσοκομείο Mariinsky της πόλης δήλωσε ότι είχαν προσέλθει άνδρες που προετοιμάζονταν για τη στράτευση, καθώς και εκείνοι που σχεδίαζαν να εγκαταλείψουν τη Ρωσία.

