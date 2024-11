Η Αφγανή έφηβη Νίλα Ιμπραχίμι κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα Παιδιά

Το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα Παιδιά, που απονεμήθηκε χθες Τρίτη στο Άμστερνταμ από την οργάνωση KidsRights, κέρδισε η 17χρονη Νίλα Ιμπραχίμι, μια Αφγανή έφηβη που ζει στον Καναδά, η οποία ηχογράφησε τη φωνή της καθώς τραγουδούσε σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον του καθεστώτος των Ταλιμπάν.

Οι αρχές των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν εφαρμόζουν εξαιρετικά αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου αφότου κατέλαβαν ξανά την εξουσία, τον Αύγουστο του 2021. Οι περιορισμοί πλήττουν περισσότερο τις γυναίκες και τα κορίτσια: Απαγορεύεται να σπουδάζουν πέρα από τη φοίτηση στο δημοτικό σχολείο, να πηγαίνουν σε πάρκα, γυμναστήρια ή κέντρα αισθητικής, ενώ επιβάλλεται να μη βγαίνουν από το σπίτι τους χωρίς άνδρα συνοδό.

Very honoured to meet Nila Ibrahimi tonight, winner of 2024 International Children’s Peace Prize. The courageous fight of this 17-yr old Afghan for the rights of girls & women in her country inspires us all. More about Nila’s work at https://t.co/wjrXQbKBrL @KidsRights pic.twitter.com/qXKnuvhI3E — Hugh Adsett (@AdsettHugh) November 19, 2024

Τον Μάρτιο του 2021, όταν η διεύθυνση εκπαίδευσης της Καμπούλ εξέδωσε διαταγή με την οποία απαγόρευε σε μαθήτριες άνω των 12 ετών να τραγουδούν δημόσια, η Νίλα Ιμπραχίμι, τότε 13 ετών, προκειμένου να ενθαρρύνει και τα άλλα κορίτσια να υπερασπιστούν την εκπαίδευσή τους και τα δικαιώματά τους, ηχογράφησε παραδοσιακό τραγούδι την ώρα που το τραγουδούσε και ο αδελφός της ανέβασε το βίντεο σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το βίντεο στη συνέχεια έγινε viral και πολλαπλασίασε τις διαμαρτυρίες, οδηγώντας στην κατάργηση της απαγόρευσης από την αφγανική κυβέρνηση μέσα σε τρεις εβδομάδες. Όμως, από το περασμένο καλοκαίρι, νόμος περί ηθών απαγορεύει στις Αφγανές να μιλούν μεγαλόφωνα δημόσια. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν χαρακτηρίσει την κατάσταση αυτή «απαρτχάιντ του φύλου», όμως η κυβέρνηση των Ταλιμπάν απορρίπτει τις επικρίσεις, λέγοντας ότι είναι «ανυπόστατες» και «προπαγάνδα βασισμένη στα λόγια μερικών γυναικών που έχουν τραπεί σε φυγή».

Congratulations to Nila Ibrahimi for receiving the International Children's Peace Award! Your dedication to improving children's lives and advocating for women's rights is truly inspiring. Keep up the incredible work! pic.twitter.com/27y4aHv3cM — Basharmal Pasarlai (@BasharmalPasarl) November 20, 2024

Νίλα Ιμπραχίμι: Ποια είναι η Αφγανή έφηβη που κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα Παιδιά

Η Νίλα Ιμπραχίμι, που ακολουθεί τα βήματα της οικολόγου ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ και της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική τιμητική διάκριση, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 165 υποψήφιους από 47 χώρες. Το βραβείο απένειμε η Υεμενίτισσα δημοσιογράφος και ακτιβίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ταουακούλ Κάρμαν, η οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2011.

«Η Νίλα Ιμπραχίμι, που κατάγεται από το Αφγανιστάν και κατοικεί στον Καναδά, αγωνίζεται γενναία για τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών στη χώρα καταγωγής της», εξήγησαν οι διοργανωτές κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής στο Άμστερνταμ.

Nila Ibrahimi, a #HazaraGirl from AFG, won the #InternationalChildrensPeacePrize for her efforts for the rights of women & girls.

Meanwhile, in AFG's sports fields, the Taliban execute & flog men & women in public every day.

The world should take Nila's voice seriously. pic.twitter.com/Wgp2o5lC6F — Amin Arman (@Buddha_Salsal) November 20, 2024

«Ηχογραφώντας ένα δυνατό τραγούδι διαμαρτυρίας που έγινε viral στο διαδίκτυο, συνεχίζει να εμπνέει άλλες Αφγανές να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και να αντιτάσσονται στις αδικίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες μιλώντας δημόσια και υπερασπίζοντας την υπόθεσή τους σε διεθνείς εκδηλώσεις», σημείωσε η KidsRights, το ολλανδικό ίδρυμα προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού που βρίσκεται πίσω από την πρωτοβουλία.

«Κερδίζοντας το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα Παιδιά, η φωνή των Αφγανών γυναικών και κοριτσιών θα αντηχήσει στον κόσμο ολόκληρο», είπε η Νίλα Ιμπραχίμι λίγο αφού παρέλαβε το βραβείο. «Πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να τους δίνουμε δύναμη και ελπίδα στις πιο σκοτεινές στιγμές». Η έφηβη και η οικογένειά της προσέφυγαν στο Πακιστάν πέντε ημέρες αφότου οι Ταλιμπάν επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν.

Η Νίλα ζει σήμερα στον Καναδά όπου συνίδρυσε το Her Story, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην παροχή ασφαλούς πλατφόρμας για τα νεαρά κορίτσια από το Αφγανιστάν ώστε να μοιράζονται τις ιστορίες τους. «Πολύ συχνά, τις ιστορίες αυτές αφηγούνται άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν αληθινά τι σημαίνει το να είσαι κορίτσι στο Αφγανιστάν. Θέλουμε επομένως να τους δώσουμε μια ευκαιρία», εξήγησε η Νίλα Ιμπραχίμι στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Με πληροφορίες από Γαλλικό Πρακτορείο και ΑΠΕ-ΜΠΕ

