Γκρέτα Τούνμπεργκ: Συμμετείχε σε πορεία 1000 ατόμων για το κλίμα και την Παλαιστίνη στο Μιλάνο

Το «παρών» σε διαδήλωση για την κλιματική αλλαγή και τα δικαιώματα τον Παλαιστινίων έδωσε η Γκρέτα Τούνμπεργκ, στο Μιλάνο, λίγες μέρες αφότου οι δηλώσεις της Σουηδής ακτιβίστριας για το Ισραήλ είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία.

Επρόκειτο για άλλη μία πρωτοβουλία του κινήματος «Παρασκευές για το Μέλλον», την οργάνωση που η Τούνμπεργκ ίδρυσε μαζί με άλλους ακτιβιστές. Πάνω από 1000 άτομα πραγματοποιήσαν, λοιπόν, ειρηνική πορεία στους δρόμους του Μιλάνο, με μπροστάρη την ίδια την Τούνμπεργκ, τυλιγμένη με την παραδοσιακή Παλαιστινιακή μαντίλα.

«Οι Παλαιστίνιοι ζουν εδώ και δεκαετίες υπό την καταπίεση ενός καθεστώτος απαρτχάιντ και ενώ την περασμένη χρονιά υπέστησαν μια γενοκτονία που μεταδόθηκε απευθείας, ο κόσμος εγκατέλειψε για άλλη μια φορά την Παλαιστίνη», είπε στην ομιλία της.

