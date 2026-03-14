Σε ανακοίνωση προχώρησε η διαχειρίστρια εταιρεία του υπό ελληνική σημαία πλοίου, που χτυπήθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μαύρη Θάλασσα.

Η είδηση για την επίθεση στο πλοίο, έγινε γνωστή από τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου και το πλοίο δέχθηκε ισχυρό χτύπημα ενώ βρίσκονταν στα ανοιχτά της Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ τα 24 μέλη του πληρώματος -ανάμεσά τους 10 Έλληνες- είναι καλά στην υγεία τους.

Μέχρι τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί αν η επίθεση προκλήθηκε από μικρό πύραυλο ή από drone, καθώς όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, χτυπήθηκε από «άγνωστο αντικείμενο».

Η ανακοίνωση της εταιρείας για την επίθεση στο πλοίο ελληνικής σημαίας στη Μαύρη Θάλασσα

«Η Maran Tankers Management Inc., διαχειρίστρια εταιρεία του υπό Ελληνική σημαία δεξαμενόπλοιου MARAN HOMER (IMO No. 9761372), αναφέρει πως σήμερα, 14 Μαρτίου, περί τις 04:35 τοπική ώρα (01:35 GMT) και ενώ το πλοίο έπλεε εκτός ρωσικών χωρικών υδάτων, αναμένοντας εντολή να εισέλθει στο Caspian Pipeline Consortium (CPC) Terminal στο Novorossiysk της Ρωσίας, όπου θα παραλάμβανε φορτίο καζακικού αργού πετρελαίου, χτυπήθηκε από άγνωστο αντικείμενο.



Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και το πλήρωμα είναι ασφαλές. Σημειώθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές στο κατάστρωμα και στον εξοπλισμό καταστρώματος του πλοίου. Το δεξαμενόπλοιο ήταν άφορτο και δεν υπάρχει περιβαλλοντική ρύπανση. Έχει ήδη αποπλεύσει από το Novorossiysk».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας για την επίθεση στο πλοίο ελληνικής σημαίας στη Μαύρη Θάλασσα

«Εναέρια επίθεση από βλήμα ή drone (UAV) σε δ/ξ ελληνικής σημαίας με 24 μέλη πληρώματος (10 Έλληνες – 13 Φιλιππινέζοι – 1 Ρουμάνος), στη θαλάσσια περιοχή 14 ν.μ. ανοιχτά από Novorossiysk στη Μαύρη Θάλασσα. Από το συμβάν προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου. το πλοίο πλέει αυτοδύναμα και δεν σημειώθηκε ρύπανση. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.»