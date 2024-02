Χωρίζει η διάσημη influencer Κιάρα Φεράνι από τον ράπερ Φέντεζ;

Έντονη είναι η φημολογία το τελευταίο διάστημα πως η Κιάρα Φεράνι και ο σύζυγός της Φέντεζ χωρίζουν. Η ιταλική ιστοσελίδα Dagospia και η εφημερίδα Corriere della Sera έρχονται να επιβεβαιώσουν τον χωρισμό του ζευγαριού, αναφέροντας πως ο ράπερ μετακόμισε σε άλλο σπίτι το περασμένο Σαββατοκύριακο. Προς το παρόν, κανείς από τους δυο τους δεν έχει σχολιάσει τα δημοσιεύματα που τους θέλουν να ζουν χωριστά.

Η είδηση της Dagospia αναφέρει πως το ζευγάρι είχε σοβαρά προβλήματα από πέρυσι και πιο ειδικά, από το μουσικό φεστιβάλ του Sanremo στο οποίο ο Φέντεζ φίλησε στο στόμα έναν συνάδελφό του επί σκηνής με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου.

52. When Rosa Chemical kissed Fedez on the Sanremo stage pic.twitter.com/Cqs2qsph4z