Χωρίς την Κέιτ Μίντλετον ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στον αγώνα της Εθνικής Αγγλίας με τη Δανία

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παραβρέθηκε την Πέμπτη στον αγώνα της Εθνικής Αγγλίας με τη Δανία στη Φρανκφούρτη στο πλαίσιο του Euro 2024. Ο Βρετανός γαλαζοαίματος ταξίδεψε στη Γερμανία χωρίς την Κέιτ Μίντλετον, που δίνει μάχη με τον καρκίνο, αλλά και χωρίς τον 10χρονο πρίγκιπα Τζορτζ, ο οποίος συχνά συνοδεύει τον πατέρα του στο γήπεδο, όταν παίζει η αγαπημένη τους ομάδα Άστον Βίλα.

Αν και το αποτέλεσμα της ισοπαλίας (1 -1) δεν ικανοποίησε τον διάδοχο του θρόνου, που είναι πρόεδρος της Βρετανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA), ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έδειχνε ευδιάθετος στις κερκίδες του Frankfurt Arena δίπλα στον βασιλιά της Δανίας Φρειδερίκο και την 14χρονη πριγκίπισσα Ζόζεφιν.

May the best team win 🇩🇰🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽#ENGDEN #EUROS2024 pic.twitter.com/T38P53rQyu