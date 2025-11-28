Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Η επιχείρηση κατάσβεσης, έρευνας και διάσωσης συνεχιζόταν το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο Χονγκ Κονγκ, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε σε συγκρότημα πολυκατοικιών συνέχιζε να καίει επί τρεις ημέρες.

Ο απολογισμός της τραγωδίας έγινε ακόμη βαρύτερος, φθάνοντας τους 94 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου ενός ακόμη πυροσβέστη, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας South China Morning Post και του δικτύου RTHK.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

A new time-lapse video shows just how dramatic and intense the fire was.



The death toll is 83, with many still missing.



The incident remains the worst fire in 80 years.



Construction company bosses were arrested on manslaughter charges.



Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις διπλανές. Το τραγικό συμβάν αποτελεί την πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες της πυρκαγιάς συνεχίζονται.

HORROR IN HONG KONG JAPAN: Massive blaze engulfs 7 out of 8 towers in Tai Po public housing complex home to 4,000+ residents. At least 55 dead (incl. a firefighter) 29 hospitalized 279 missing!



Fire raging out of control. Heartbreaking tragedy. Prayers for the families. 😢



Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τη δεκαετία του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.