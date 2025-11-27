Μεγάλη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ: Η πιο θανατηφόρα των τελευταίων 63 ετών - Στους 55 οι νεκροί

Η τραγωδία στο συγκρότημα Wang Fuk Court στο Τάι Πο εξελίσσεται στη φονικότερη πυρκαγιά που έχει πλήξει το Χονγκ Κονγκ τις τελευταίες έξι δεκαετίες, μεταδίδει το BBC.

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά στο συγκρότημα πολυκατοικιών του Χονγκ Κονγκ, ενώ 279 αγνοούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των τοπικών αρχών που επικαλούνται τα διεθνή ΜΜΕ.

Χονγκ Κονγκ: Το περιστατικό του 1962

Η έκταση της καταστροφής έχει ήδη εξισωθεί με το πολύνεκρο περιστατικό του Αυγούστου του 1962 στη συνοικία Σαμ Σούι Πο, όπου 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες έμειναν άστεγοι, όταν 22 κιλά πυροτεχνημάτων που ήταν αποθηκευμένα σε κτήριο προκάλεσαν ταχεία εξάπλωση της φωτιάς στους πάνω ορόφους.

Το Χονγκ Κονγκ έχει μακρά ιστορία θανατηφόρων πυρκαγιών σε πολυκατοικίες. Το 1996, η φωτιά στο Garley Building στο Κολούν στοίχισε τη ζωή σε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 81. Η πιο πολύνεκρη καταγεγραμμένη πυρκαγιά σημειώθηκε το 1948, όταν έκρηξη σε αποθήκη πέντε ορόφων με «επικίνδυνα υλικά» προκάλεσε τον θάνατο 176 ανθρώπων.

Καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης και έρευνας μέσα στα, μαυρισμένα από τον καπνό, κτίρια, οι αρχές μιλούν για μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, ενώ τα ερωτήματα για τα αίτια της φωτιάς -και για το πώς εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα- πληθαίνουν.

Χονγκ Κονγκ: Πρώτες ενδείξεις για την αφετηρία της φωτιάς

Οι αρχικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να ξεκίνησε από τις εξωτερικές σκαλωσιές με μπαμπού και τα προστατευτικά δίχτυα γύρω από ατα κτίρια, προτού εξαπλωθεί στο εσωτερικό. Η ακριβής αιτία παραμένει υπό διερεύνηση και έχει ήδη συσταθεί ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Η Ένωση για τα Δικαιώματα των Θυμάτων Εργατικών Ατυχημάτων εξέφρασε ανησυχία για τον αυξανόμενο αριθμό περιστατικών πυρκαγιάς που σχετίζονται με σκαλωσιές, υπενθυμίζοντας αντίστοιχα συμβάντα τους τελευταίους μήνες.

Οι τοπικές αρχές άνοιξαν χώρους φιλοξενίας σε κοινοτικά κέντρα, ενώ παράλληλα, έχει δημιουργηθεί τηλεφωνική γραμμή για αναφορές αγνοουμένων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό για την υποστήριξη των κατοίκων. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μέσω της κρατικής τηλεόρασης.

Προεκλογικές εκδηλώσεις ενόψει της ψηφοφορίας της 7ης Δεκεμβρίου, καθώς και άλλες δημόσιες δραστηριότητες, έχουν ακυρωθεί.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian