Μαραθωνοδρόμοι στον Χονγκ Κονγκ διατάχθηκαν να καλύψουν όλα τα «πολιτικά» τατουάζ και σλόγκαν, «αν ήθελαν να συμμετάσχουν» στην αθλητική διοργάνωση του μαραθωνίου, την πρώτη μεγάλη που έγινε στο νησί τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να αφαιρέσουν ακόμα και ρούχα με αμφιλεγόμενα σλόγκαν.

Μία αθλήτρια συνοδεύτηκε μέχρι τα αποδυτήρια κατά τη διάρκεια ελέγχων της αστυνομίας, και οι υπεύθυνοι απαίτησαν να αλλάξει το σορτς της εξαιτίας ενός μικροσκοπικού μόττο που θεωρήθηκε «πολιτικό». Σε άλλον δρομέα είπαν να καλύψει τα τατουάζ του με κολλητική ταινία.

«Οι διοργανωτές καταδικάζουν σθεναρά οποιονδήποτε χρησιμοποιεί τον Μαραθώνιο σαν πλατφόρμα για να παρουσιάζει και να προωθεί πολιτικά μηνύματα» διεμήνυσαν οι αρχές, προειδοποιώντας πως θα δείξουν «μηδενική ανοχή».

“Hong Kong Add Oil” is deemed a “political slogan” by police, where a runner is asked to replace her shorts with that logo. https://t.co/9WWNGCVLQ4