Χόλιγουντ: Τέλος στην απεργία των ηθοποιών

Αργά χθες το βράδυ έληξε η απεργία των ηθοποιών στις ΗΠΑ καθώς αποφασίστηκε να υπογραφεί νέα τριετής συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σήμερα θα λειτουργήσουν ξανά όλα τα τμήματα της παραγωγής για πρώτη φορά μετά την άνοιξη, όπου ξεκίνησε η απεργία του σωματείου SAG-AFTRA. Ο Ντάνκαν Κράμπτρι Άιρλαντ, εκτελεστικός διευθυντής και επικεφαλής της SAG-AFTRA, είπε ότι τα κέρδη που σημειώθηκαν στη συμφωνία δικαιολογούσαν τον αγώνα. «Είναι μια συμφωνία για την οποία τα μέλη μας μπορούν να είναι υπερήφανα. Άξιζε η απεργία», δήλωσε ο ίδιος.

Η νέα συμφωνία θα ενισχύσει την ελάχιστη αμοιβή για τα μέλη, θα αυξήσει τις υπολειπόμενες πληρωμές για εκπομπές που μεταδίδονται στο διαδίκτυο καθώς και τις εισφορές των κινηματογραφικών παραγωγών στα προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης του συνδικάτου και θα θεσπίσει νέους κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο Χόλιγουντ.

Υπενθυμίζεται ότι περισσότερα από 60.000 μέλη του SAG-AFTRA προχώρησαν σε απεργία στις 14 Ιουλίου, ακολουθώντας τους σεναριογράφους που είχαν ξεκινήσει δύο μήνες νωρίτερα. Ήταν η πρώτη φορά που τα δύο συνδικάτα απεργούσαν μαζί από το 1960. Στις 26 Σεπτεμβρίου έληξε η απεργία των σεναριογράφων, καθώς επετεύχθη συμφωνία με τα στούντιο.

Η άλλη πλευρά των διαπραγματεύσεων, η Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, ανέφερε σε δήλωση ότι «η συμφωνία αντιπροσωπεύει ένα νέο παράδειγμα. Δίνει στην SAG-AFTRA τα μεγαλύτερα κέρδη ανά σύμβαση στην ιστορία της ένωσης». Το AMPTP είπε ότι «ανυπομονεί να συνεχίσει ο κλάδος το έργο της αφήγησης μεγάλων ιστοριών». Επίσης, στελέχη κορυφαίων εταιρειών ψυχαγωγίας όπως η Disney, το Netflix, η Warner Bros Discovery και η Universal συμμετείχαν ενεργά στις διαπραγματεύσεις.

THE #SagAftraStrike IS OVER.



🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt