Επιστρέφουν στη δουλειά οι σεναριογράφοι- Εγκρίθηκε η συμφωνία με τα στούντιο

Επιστρέφουν στην εργασία τους οι σεναριογράφοι του Χόλιγουντ καθώς συνήφθη συμφωνία μεταξύ του συνδικάτου Writers Guild of America (WGA) με τα στούντιο.

Οι επικεφαλής του συνδικάτου σεναριογράφων, ενέκριναν χθες την πρόσφατη μισθολογική συμφωνία που συνήφθη με τα στούντιο, και ζήτησαν την επιστροφή των μελών στην εργασία τους, ύστερα από σχεδόν πέντε μήνες απεργίας.

Το διοικητικό συμβούλιο του συνδικάτου «ψήφισε ομόφωνα υπέρ της συμφωνίας» για τους μισθούς, ανακοινώθηκε. «Η απεργία τερματίζεται στη 00:01» σήμερα, (ώρα Λος Άντζελες).

Θεωρητικά, τα 11.500 μέλη της WGA στις ΗΠΑ μπορούν, ακόμα, να απορρίψουν το περιεχόμενό της κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί «ανάμεσα στις 2 και τις 9 Οκτωβρίου», ανακοίνωσε το συνδικάτο.

Όμως, οι περισσότεροι από τους ειδικούς της βιομηχανίας πιστεύουν πως η επικύρωση της συμφωνίας, θα είναι κάτι τυπικό. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, οι σεναριογράφοι μπορούν συνεπώς να επιστρέψουν από σήμερα στη δουλειά.

Η εξέλιξη αυτή καθιστά δυνατή την επανέναρξη σειρών και ταινιών, τα γυρίσματα των οποίων είχαν «παγώσει» λόγω της συμφωνίας.

