Γιατί απεργούν οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ- Οι ανησυχίες, τα αιτήματα και η επόμενη μέρα

Οι ηθοποιοί του Χόλιγουντ έχουν αγανακτήσει σε σχέση με τις αμοιβές τους, την άδικη κατανομή των κερδών, καθώς και με τον διάχυτο φόβο για ένα μέλλον που θα καθορίζεται από την τεχνολογία. Για αυτό και απεργούν.

Οι εκπρόσωποι του SAG-AFTRA, του συνδικάτου που εκπροσωπεί 160.000 ηθοποιούς της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, ανακοίνωσαν την απεργία μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με τα στούντιο για τη σύναψη νέας σύμβασης, με τις υπηρεσίες streaming και την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

Stephanie Hsu with Teresa Hsiao and Sherry Cola at the SAG AFTRA strike ✊ pic.twitter.com/9vhKCh2j4I

Οι διπλές απεργίες φέρνουν περισσότερους από 170.000 εργαζόμενους αντιμέτωπους με στούντιο, όπως η Disney, η Universal, η Sony και η Paramount, καθώς και με εταιρείες κολοσσούς όπως το Netflix, η Amazon και η Apple.

Η Ένωση Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, η οποία διαπραγματεύεται για λογαριασμό των εταιρειών του Χόλιγουντ, δήλωσε ότι προσπάθησε να καταλήξει σε μια λογική συμφωνία σε μια δύσκολη στιγμή για μια βιομηχανία που βρίσκεται σε σύγχυση μετά την επέλαση του streaming, την οποία η πανδημία επιτάχυνε.

Η έλευση του streaming έχει αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει πλέον τηλεόραση και ταινίες, αλλά έχει αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο πληρώνονται οι ηθοποιοί.

Συνήθως, οι ηθοποιοί και οι σεναριογράφοι πληρώνονται προκαταβολικά για τη δουλειά τους, αλλά πολλοί διατηρούν το εισόδημά τους μέσω σταθερών αποζημιώσεων που βασίζονται στις επαναλήψεις τηλεοπτικών σειρών και ταινιών. Όταν οι σειρές ήταν συνδικαλιστικές σε δίκτυα που υποστηρίζονταν από διαφημίσεις, οι πληρωμές από τις επαναλήψεις μπορούσαν να συντηρήσουν βετεράνους ηθοποιούς, όπως την πρόεδρο της SAG και πρωταγωνίστρια της σειράς «Νταντά», Φραν Ντρέσερ, καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Ωστόσο, οι streaming πλατφόρμες έχουν αλλάξει το «παιχνίδι». Τόσο οι ηθοποιοί όσο και οι σεναριογράφοι λένε ότι τα εισοδήματά τους έχουν πέσει κατακόρυφα και αυτό έχει επηρεάσει πλέον την καθημερινότητά τους.

Ο ηθοποιός, Μάικλ Πάτρικ Λέιν, μιλώντας στο BBC, εξηγεί ότι παίζει στο Χόλιγουντ για περισσότερο από μια δεκαετία. Αφού πλήρωσε για μαθήματα υποκριτικής, ατζέντες και μάνατζερ, επισημαίνει ότι μετά βίας βγάζει 20.000 δολάρια τον χρόνο.

«Παρόλο που είμαι ένας σταθερά εργαζόμενος ηθοποιός, ως επί το πλείστον, τα τελευταία χρόνια, δεν μπορώ να φροντίσω την οικογένειά μου», είπε, προσθέτοντας ότι έχει καθυστερήσει το σχέδιό του να κάνει παιδιά.

Η SAG-AFTRA λέει ότι τα μέλη της απεργούν για μια πιο δίκαιη κατανομή των κερδών από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μάλιστα, οι διαπραγματευτές της αρνήθηκαν «την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση των ελάχιστων αμοιβών εδώ και 35 χρόνια» για χάρη της απεργίας.

First official SAG strike day done. This photo was nearly 3 hours in and I look as hot as I feel but I met my favorite Spider-Man 🕸️ #UnionStrong pic.twitter.com/ifff7GiwpQ