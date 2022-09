Χίθροου: Συγκρούστηκαν δύο αεροπλάνα σε διάδρομο προσγείωσης- Δεν υπάρχουν τραυματίες

Δύο αεροπλάνα, συμπεριλαμβανομένου ενός Boeing 747 της British Airways, συγκρούστηκαν σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

Το άλλο αεροσκάφος ανήκε στην Sri Lankan Airlines.

Εκπρόσωπος της ΒΑ περιέγραψε το περιστατικό ως «μικρή σύγκρουση», προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Το Sky News επικαλέστηκε πηγές που ανέφεραν ότι ένα από τα αεροσκάφη έχασε την άκρη ενός φτερού ενώ το άλλο έναν κινητήρα.

«Το αεροσκάφος μας είχε μια μικρή σύγκρουση με άλλο αεροσκάφος στους αεροδιαδρόμους», είπε ο εκπρόσωπος της ΒΑ.

«Οι μηχανικοί επιθεωρούν το αεροσκάφος για να διαπιστώσουν τη ζημιά. Οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί και έχουν επιστρέψει στο κτίριο του τερματικού σταθμού» σημείωσε.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων του Λονδίνου είπε πως «Μας κάλεσαν στο αεροδρόμιο περίπου στις 22.20, αλλά μας σταμάτησαν περίπου 10 λεπτά αργότερα, καθώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί».

I'm on Korean Air plane that clipped an Icelandair plane at Heathrow - a passenger on the other side saw the incident told me the wing of our plane damaged the others' tail.



Pic from earlier of the police and fire on the ground credit: Noah Sabbagh pic.twitter.com/2JcJBB09F4