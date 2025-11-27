ΔΙΕΘΝΗ
Χιονοστιβάδα στην Αυστρία: Αναφορές για εγκλωβισμένους στο Τιρόλο

Πιστεύεται ότι συνολικά έξι άτομα παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα στην Αυστρία - Πώς προκλήθηκε

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Χιονοστιβάδα έπληξε το πρωί της Πέμπτης (27/11) το Τιρόλο της Αυστρίας, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τα ΜΜΕ της χώρας να κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει εκατοντάδες διασώστες καταπλάκωσε τουλάχιστον τρία άτομα γύρω στις 09:30, στη διαδρομή του χιονοδρομικού κέντρο «Rote Piste 9», κοντά στη ζώνη Daunscharte της Αυστρίας. 

Πιστεύεται ότι συνολικά έξι άτομα παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα. Τρεις έχουν ήδη διασωθεί. Τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 250 διασώστες, που αναζητούν με αγωνία τους θαμμένους. Ένα ελικόπτερο και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι συνδράμουν επίσης στις έρευνες.

Χιονοστιβάδα στην Αυστρία: Ελαφρά τραύματα σε διασωθέντες

Δύο από τους αγνοούμενους εντοπίστηκαν ζωντανοί και φέρουν ελαφρά τραύματα, ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Stubai. Ελικόπτερα, ειδικές ομάδες και σκύλοι εντοπισμού σαρώνουν την περιοχή, με τις αρχές να φοβούνται ότι υπάρχουν κι άλλοι εγκλωβισμένοι κάτω από το χιόνι.

Σύμφωνα με τον Reinhard Klier, η χιονοστιβάδα φαίνεται πως προκλήθηκε από σκιέρ που κινούνταν εκτός της σηματοδοτημένης πίστας, μια πρακτική που ευνοεί την αποσταθεροποίηση του χιονιού και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για χιονοστιβάδα.

Τοπικές υπηρεσίες υπενθυμίζουν ότι η κίνηση εκτός των καθορισμένων διαδρομών απαιτεί πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας (συσκευή εντοπισμού, ανιχνευτική ράβδο, φτυάρι) και ποτέ δεν πρέπει να γίνεται χωρίς συνοδεία. Σε σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, επαγγελματίες προειδοποιούν για τους αυξημένους κινδύνους των τελευταίων ημερών.

Οι έρευνες συνεχίζονται εν μέσω δύσκολων καιρικών συνθηκών, με τις αρχές να εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ανησυχία για την κατάσταση των θαμμένων.

Με πληροφορίες από focus.de

