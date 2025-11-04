Νεκροί επτά ορειβάτες μετά από χιονοστιβάδα στο Νεπάλ

Τουλάχιστον επτά ορειβάτες, έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε κορυφή των Ιμαλαΐων, στη βορειοανατολική περιοχή του Νεπάλ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 09:00 τοπική ώρα (03:15 GMT) της Δευτέρας, κοντά στον καταυλισμό του βουνού Yalung Ri, στην περιοχή Ντολάκα του Νεπάλ.

Οι διασώστες έχουν εντοπίσει μέχρι τώρα δύο σορούς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους υπόλοιπους πέντε, οι οποίοι πιστεύεται ότι έχουν θαφτεί κάτω από το χιόνι.

Παράλληλα, οκτώ ακόμη ορειβάτες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα Κατμαντού, όπου νοσηλεύονται με τραυματισμούς. Όλοι οι ορειβάτες ανήκαν σε μία ομάδα που είχε ξεκινήσει την ανάβαση περίπου μία ώρα πριν σημειωθεί η χιονοστιβάδα, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής στο BBC Nepali.

Ο πρόεδρος της Seven Summit Treks, Mingma Sherpa, ανέφερε ότι οι σοροί των πέντε αγνοουμένων «ίσως βρίσκονται 3 έως 5 μέτρα κάτω από το χιόνι» και ότι η ανάσυρσή τους θα χρειαστεί χρόνο. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται δύο Ιταλοί, ένας Καναδός, ένας Γερμανός, ένας Γάλλος και δύο Νεπαλέζοι που εργάζονταν ως οδηγοί βουνού.

Ένας από τους τραυματίες είπε στην εφημερίδα «The Kathmandu Post» ότι η ομάδα κάλεσε επανειλημμένα για βοήθεια χωρίς ανταπόκριση. «Αν η διάσωση είχε φτάσει εγκαίρως, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί περισσότερες ζωές», ανέφερε ο ορειβάτης.

Παράλληλα, οι προσπάθειες διάσωσης εμποδίστηκαν από την κακοκαιρία και τα προβλήματα πρόσβασης, που δυσκόλευαν τόσο τις πτήσεις των ελικοπτέρων όσο και την προσέγγιση της περιοχής με τα πόδια.

Το φθινόπωρο είναι παραδοσιακά μια από τις πιο δημοφιλείς εποχές για πεζοπορία και ορειβασία στο Νεπάλ, καθώς οι καιρικές συνθήκες και η ορατότητα είναι συνήθως καλύτερες. Ωστόσο, ο κίνδυνος ακραίων καιρικών φαινομένων και χιονοστιβάδων παραμένει υψηλός.

Με πληροφορίες από BBC