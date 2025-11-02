ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιταλία: Νεκροί πέντε Γερμανοί ορειβάτες μετά από χιονοστιβάδα

Οι ορειβάτες παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα ενώ επιχειρούσαν ανάβαση στα βουνά Όρτλες - Άγνωστο το γιατί συνέχιζαν την ανάβαση σε προχωρημένη ώρα της ημέρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ιταλία: Νεκροί πέντε Γερμανοί ορειβάτες μετά από χιονοστιβάδα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου / EPA
0

Πέντε Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους, όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα στη βόρεια Ιταλία, σύμφωνα με τις διασωστικές αρχές.

Τα σώματα τριών θυμάτων, δύο ανδρών και μιας γυναίκας, ανασύρθηκαν το Σάββατο, ενώ οι σοροί δύο ακόμη αγνοουμένων, ενός άνδρα και της 17χρονης κόρης του, εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής στην οροσειρά Όρτλες, στην Ιταλία.

«Είχαν παρασυρθεί στο χαμηλότερο τμήμα του φαραγγιού, εκεί όπου σημειώθηκε η χιονοστιβάδα. Οι ομάδες διάσωσης επιστρέφουν τώρα στην κοιλάδα, καθώς οι καιρικές συνθήκες σε μεγάλο υψόμετρο επιδεινώνονται», δήλωσε ο εκπρόσωπος της διάσωσης.

Η ομάδα των ορειβατών παρασύρθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ επιχειρούσε ανάβαση κοντά στην Cima Vertana, στην οροσειρά Όρτλες, σε υψόμετρο άνω των 3.500 μέτρων. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο το γιατί συνέχιζαν την ανάβαση σε τόσο προχωρημένη ώρα της ημέρας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν χωρισμένοι σε τρεις ομάδες και κινούνταν ανεξάρτητα μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο άνδρες επέζησαν του δυστυχήματος και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Μπολτσάνο.

Η περιοχή του νότιου Τιρόλου, αποτελεί δημοφιλή προορισμό ορειβασίας για Γερμανούς τουρίστες. Το υψηλότερο σημείο της περιοχής είναι το Όρτλες, που φτάνει τα 3.905 μέτρα.

Τα δυστυχήματα από χιονοστιβάδες αποτελούν διαρκές πρόβλημα στις ιταλικές Άλπεις, με την Ιταλία να καταγράφει έναν από τους υψηλότερους δεκαετείς μέσους ετήσιους αριθμούς θανάτων, με τα θύματα να είναι συχνά ορειβάτες του σκι ή freeriders.

Σύμφωνα με ορισμένες αναλύσεις, τα περιστατικά φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, πιθανώς επειδή περισσότεροι άνθρωποι κατευθύνονται σε απάτητες περιοχές αμέσως μετά από φρέσκες χιονοπτώσεις.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

JK ROWLING GLAMOUR

Διεθνή / JK Rowling: Το εξώφυλλο με τις τρανς γυναίκες που την εξόργισε και η απάντηση του περιοδικού

Στο εξώφυλλο ποζάρει μια ομάδα τρανς γυναικών φορώντας μπλουζάκια «Protect the Dolls» που δημιουργήθηκαν από τον σχεδιαστή Connor Ives για να συγκεντρώσουν χρήματα για το φιλανθρωπικό ίδρυμα Trans Lifeline
LIFO NEWSROOM
«Από την ειρηνική Ευρώπη, στην Ευρώπη των όπλων»

LiFO politics / «Από την ειρηνική Ευρώπη, στην Ευρώπη των όπλων»

Ποιες πολιτικές, ποιοι σχεδιασμοί και ποια πρόσωπα βρίσκονται πίσω από την έκρηξη των αμυντικών δαπανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιοι είναι οι μεγάλοι λομπίστες της ευρωπαϊκής πολεμικής βιομηχανίας και πώς επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πολιτική; Η Βασιλική Σιούτη συζητά για τα θέματα αυτά με τον Φέρρυ Μπατζόγλου, δημοσιογράφο-ανταποκριτή γερμανικών ΜΜΕ στην Αθήνα.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ
Ένας χρόνος μετά το Νόβι Σαντ: Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι τίμησαν τα 16 θύματα της κατάρρευσης

Διεθνή / Ένας χρόνος μετά το Νόβι Σαντ: Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι τίμησαν τα 16 θύματα της κατάρρευσης

Το πλήθος τήρησε 16 λεπτά σιγής, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τοποθέτησαν λουλούδια και κεριά γύρω από τα κιγκλιδώματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν την είσοδο του σταθμού
LIFO NEWSROOM
Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Διεθνή / Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Τα έγγραφα της υπόθεσης φανερώνουν επίσης ότι η JP Morgan είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές αρχές για συναλλαγές που συνδέονταν με τον Έπσταϊν και ενδέχεται να σχετίζονταν με υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων
LIFO NEWSROOM
«Favela Lives Matter»: Χιλιάδες στους δρόμους του Ρίο μετά την πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία

Διεθνή / «Favela Lives Matter»: Χιλιάδες στους δρόμους του Ρίο μετά την πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία

Οι διαδηλωτές κάλεσαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική αστυνόμευσης που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει τις λαϊκές συνοικίες ως «ζώνες πολέμου»
LIFO NEWSROOM
Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

Διεθνή / Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

Οι διαδηλώσεις οδηγούνται κυρίως από νέους - Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία καταστέλλοντας τους βασικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
 
 