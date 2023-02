Χιόνια και πλημμύρες στην Καλιφόρνια- «Χάθηκε» η πινακίδα του Χόλιγουντ στο Λος Άντζελες

Η εβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ ντύθηκε στα λευκά καθώς ο αρκτικός αέρας, που πνέει στην Καλιφόρνια, δημιούργησε ένα περίεργο και απόκοσμο σκηνικό για την περιοχή.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ακόμα και για χιονοθύελλα, πρώτη φορά από το 1989.

Οι περιοχές της «χρυσής πολιτείας» των ΗΠΑ «ντύθηκαν» στα λευκά αυτή την εβδομάδα με ιστορική καταιγίδα και ψυχρές θερμοκρασίες.

Το Σαν Φρανσίσκο έσπασε κάθε ρεκόρ χαμηλής θερμοκρασίας των τελευταίων 132 ετών, φτάνοντας στους 4 βαθμούς Κελσίου το πρωί της Παρασκευής.

Ο κύριος αυτοκινητόδρομος της Δυτικής Ακτής, Interstate 5, έκλεισε εν μέρει νότια των συνόρων του Όρεγκον.

Το Λος Άντζελες, κατά τ' άλλα διάσημο για τους φοίνικες και τις ηλιόλουστες λεωφόρους, έλαβε την πρώτη προειδοποίηση για χιονοθύελλα, που έχει εκδοθεί εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Την Παρασκευή, οι κάτοικοι θαύμασαν το άγνωστο για εκείνους θέαμα του χιονιού γύρω από την πινακίδα του Χόλιγουντ.

Σε άλλες περιοχές του Λος Άντζελες, δε, οδηγοί παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους από τις πλημμύρες ενώ οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν για εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε γειτονιές σε όλη τη γύρω κομητεία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) προειδοποίησε ότι «σημαντικές χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν το βράδυ της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου, με σημαντικές επιπτώσεις στα ταξίδια και τις υποδομές. Πιθανή πτώση δέντρων και προβλήματα στο ηλεκτροφόρο δίκτυο. Σε χαμηλότερα υψόμετρα ενδέχεται να σημειωθεί σημαντική χιονόπτωση σε περιοχές όπου το χιόνι είναι ασυνήθιστο».

Το NWS προειδοποίησε και τους κολυμβητές και τους σέρφερ που σπεύδουν στις παγκοσμίου φήμης παραλίες της πολιτείας, ότι ενδέχεται να υπάρξουν «ισχυρά ρεύματα και ριπές ανέμων».

Στις ορεινές κοινότητες αναμένονται χιονοπτώσεις μεταξύ 60 εκατ. και 2,1μ. όπως ανέφεραν οι ειδικοί. Σε ορισμένες περιοχές έχουν αναρτηθεί και προειδοποιήσεις για χιονοστιβάδες.

Οι LATimes ανέφεραν ότι κάποιο μετεωρολόγοι γύρω από το Λος Άντζελες είδαν χιόνι με κεραυνούς.

Pretty Crazy sights up here in #BoulderCreek #California. Snow isn’t normal for us around here, and it looks like there’s more on the way. Stock up on supplies #SantaCruzMountain folk. Make sure you got fuel for your generators. Plan on the Boulder Creek gas station running out. pic.twitter.com/gPdfCOSdEj