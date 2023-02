Προειδοποίηση για έντονη χιονοθύελλα στο Λος Άντζελες, θα πέσουν δύο μέτρα χιόνι

Μέρη της συνήθως ηλιόλουστης Καλιφόρνια βρίσκονται αντιμέτωπα με σφοδρή χιονοθύελλα. Οι κάτοικοι είχαν να λάβουν προειδοποιήση για ανάλογο ακραίο φαινόμενο από το 1989.

Πολλές περιοχές στα βόρεια των ΗΠΑ έχουν ήδη βιώσει τις επιπτώσεις, με τα θερμόμετρα να πέφτουν αρκετά κάτω από τους μηδέν βαθμούς Κελσίου και οι χιονοπτώσεις να είναι έντονες. Την ίδια ώρα, σε τμήματα των νοτιοανατολικών πολιτειών καταγράφεται κύμα καύσωνα που σπάει ρεκόρ.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ρεκόρ χιονόπτωσης έως και 2,4 μέτρα στα βουνά ανατολικά του Λος Άντζελες μέχρι το Σάββατο. Στα ορεινά αναμένεται να σημειωθούν ισχυροί άνεμοι ταχύτητας 96-120 χλμ/ώρα, ενώ στις παράκτιες περιοχές ενδέχεται να υπάρξουν πλημμύρες. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε και για «σχεδόν μηδενική ορατότητα».

I’m at about 2,300 feet elevation and snow is really coming down here. This is just 8 miles up Little Tujunga Canyon Road from #Sylmar in the @Angeles_NF. @kcalnews #LASnow #cawx @NWSLosAngeles pic.twitter.com/1kIrFceKcy — John Schreiber (@johnschreiber) February 23, 2023

Το παγωμένο καιρικό μέτωπο εκτείνεται κατά μήκος ολόκληρης της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, καθώς και της καναδικής επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας.

Οι κάτοικοι στην Καλιφόρνια έχουν κληθεί να παραμείνουν στις οικίες τους και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις πλέον απαραίτητες. Περισσότερες από 200 πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

«Πρέπει να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, παιδιά» είπε ένας μπερδεμένος μετεωρολόγος από την Καλιφόρνια στους τηλεθεατές. «Στην πραγματικότητα δεν έχω δει ποτέ προειδοποίηση για χιονοθύελλα».

For the first time in decades, parts of Southern California are under a blizzard warning.



A potentially dangerous winter storm could bring 75 MPH wind gusts and up to seven feet of snow to elevated communities surrounding Los Angeles. https://t.co/3MyMhnBIQq pic.twitter.com/J5FZgiKwBT — CBS Mornings (@CBSMornings) February 24, 2023

Χιόνια προβλέπεται να καλύψουν τα νότια βουνά της Σιέρα Νεβάδα, στα κεντρικά και δυτικά τμήματα της πολιτείας. Θα υπάρξουν «επικίνδυνες συνθήκες χιονοστιβάδας» σε όλη την οροσειρά, σύμφωνα με το τοπικό Κέντρο Χιονοστιβάδων.

Σχολεία έκλεισαν την Πέμπτη για την προστασία μαθητών, καθηγητών και γονέων. «Αυτή είναι η πρώτη ημέρα χιονιού που είχαμε στα 31 χρόνια που είμαι στην περιοχή» δήλωσε στους Los Angeles Times ο Jeff Napier, αξιωματούχος της σχολικής περιφέρειας Del Norte County.

Και σε άλλες περιοχές των ΗΠΑ, ωστόσο, έχουν κλείσει σχολεία λόγω του κρύου. Το Πόρτλαντ του Όρεγκον καταγράφεται χιονόστρωση 28 εκατοστών. Η καταιγίδα οδήγησε στον θάνατο ενός εθελοντή πυροσβέστη στο Μίσιγκαν, ο οποίος φέρεται να ήρθε σε επαφή με ένα κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος.

Αξιωματούχοι στο Όρεγκον ερευνούν, επίσης, έναν ύποπτο θάνατο από υποθερμία που, όπως λένε, μπορεί να σχετίζεται με την καταιγίδα.

Με πληροφορίες από BBC