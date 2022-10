Χιλή: Κατέρρευσε κερκίδα στο «Μονουμεντάλ» από υπερβολικό βάρος- Οπαδοί κρέμονταν από πινακίδες

Δεκάδες οπαδοί της Κόλο Κόλο προκάλεσαν την κατάρρευση μέρους της κερκίδας του «Μονουμεντάλ» στο Σαντιάγο της Χιλής, προκαλώντας ένα ατύχημα που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνολικά επτά χιλιάδες οπαδοί είχαν συγκεντρωθεί στο Estadio Monumental, που λειτουργεί ως η έδρα της Κόλο Κόλο, για να παρακολουθήσουν από κοντά την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης απέναντι στην Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα για το πρωτάθλημα Χιλής.

Τουλάχιστον 10 άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν -οκτώ με κατάγματα- όταν μέρος της κερκίδας δεν άντεξε το υπερβολικό βάρος και κατέρρευσε, καθώς οι οπαδοί είχαν τοποθετηθεί ακατάλληλα στην περιοχή, ενώ επευφημούσαν την ομάδα που πραγματοποιούσε δημόσια προπόνηση στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Το περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα viral στα social media, όπου κυκλοφόρησαν διάφορα βίντεο, στα οποία φαίνονται άνθρωποι να κρέμονται από δύο μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, τη στιγμή που οι περισσότεροι έτρεχαν έντρομοι έξω από το γήπεδο.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και η Πυροσβεστική, για τον απεγκλωβισμό οπαδών, αναστέλλοντας τη δημόσια προπόνηση της ομάδας.

