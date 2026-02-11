Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η σύντροφος του Ολυμπιονίκη που την απάτησε έκανε την πρώτη της δήλωση

Η κοπέλα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ίσως πιο ασυνήθιστου σκανδάλου απιστίας στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων δήλωσε ότι δεν έχει συγχωρήσει τον πρώην σύντροφό της για την απιστία του.

Ο Νορβηγός αθλητής του δίαθλου Sturla Holm Laegreid εξέπληξε τους θεατές όταν, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στον ατομικό αγώνα των 20 χλμ. ανδρών την Τρίτη, προσπάθησε να κερδίσει πίσω την κοπέλα του ομολογώντας στον κόσμο ότι την είχε προδώσει.

Ωστόσο, η απόφαση του 28χρονου να διαπράξει «κοινωνική αυτοκτονία» δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από την εξαπατημένη γυναίκα.

Η απάντηση της συντρόφου του αθλητή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

«Ακόμα και μετά από μια δήλωση αγάπης μπροστά σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι δύσκολο να συγχωρήσω», δήλωσε, γράφοντας στην νορβηγική εφημερίδα VG και χρησιμοποιώντας τους αυστηρούς νόμους περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής της χώρας για να παραμείνει ανώνυμη.

«Δεν επέλεξα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και είναι οδυνηρό να πρέπει να το υπομείνω. Έχουμε επικοινωνήσει και γνωρίζει τη γνώμη μου για το θέμα».

Στη συνέχεια, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της «στην οικογένεια και τους φίλους μου που με αγκάλιασαν και με στήριξαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επίσης, σε όλους όσους με σκέφτηκαν και μου έδειξαν συμπάθεια, χωρίς να γνωρίζουν ποια είμαι».

Στη συνέχεια, η VG επικοινώνησε με τον Laegreid σχετικά με τα σχόλια της πρώην φίλης του. Αρχικά αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά στη συνέχεια έκανε μια άλλη δήλωση στο περιοδικό, λέγοντας: «Λυπάμαι βαθιά που ανέφερα αυτή την προσωπική ιστορία σε μια μέρα που ήταν χαρούμενη για το νορβηγικό δίαθλο. Σήμερα δεν είμαι ο εαυτός μου και δεν σκέφτομαι καθαρά».

Η εξομολόγηση του αθλητή

Μιλώντας στον νορβηγικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NRK μετά την κατάκτηση του μεταλλίου του την Τρίτη, ο συγκινημένος Laegreid περιέγραψε τη σύντροφό του των έξι μηνών ως «τον έρωτα της ζωής του» και δεν θα μπορούσε να ακουστεί πιο μετανοιωμένος για την απιστία του. Πράγματι, είπε ότι εξέδωσε την εξαιρετική του mea culpa με την ελπίδα να την κερδίσει ξανά.

«Υπάρχει κάποιος με τον οποίο ήθελα να μοιραστώ αυτό το γεγονός, αλλά ίσως να μην το βλέπει σήμερα», είπε. «Πριν από έξι μήνες, γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου και το πιο όμορφο και ευγενικό άτομο στον κόσμο. Και πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα».

Ο Laegreid είπε ότι το είχε πει στη σύντροφό του πριν από μια εβδομάδα και τώρα μοιραζόταν τη λύπη του με τον κόσμο. Είπε ότι ήταν «η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου» και πρόσθεσε: «Είχα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου. Έχω μάτια μόνο για εκείνη. Δεν ξέρω τι θέλω να πετύχω λέγοντας αυτό, αλλά ο αθλητισμός έχει πάρει μια διαφορετική τροπή τις τελευταίες ημέρες. Γι' αυτό θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί της».

«Πρέπει να παραδέχεσαι όταν κάνεις κάτι που δεν μπορείς να ανεχτείς και πληγώνεις κάποιον που αγαπάς τόσο πολύ», είπε. «Ποτέ δεν ξέρεις πόσες ευκαιρίες θα έχεις και δεν νομίζω ότι θα έχω άλλη ευκαιρία για αληθινή αγάπη όπως είχα μαζί της. Αλλά είμαι πρόθυμος να κάνω τα πάντα».

«Πιθανότατα ακόμα επεξεργάζεται το μήνυμα της περασμένης εβδομάδας, αλλά ελπίζω να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ και για τους δυο μας και ότι μπορεί ακόμα να με αγαπάει», είπε.

«Χθες το βράδυ είχα μια αποκάλυψη ότι πρέπει να ρίξω αυτή τη «βόμβα». Μετά θα δούμε τι θα συμβεί. Δεν έχω τίποτα να χάσω».

Με πληροφορίες από The Times