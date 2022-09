Χάος στο Πακιστάν: Εκατοντάδες νεκροί από τις πλημμύρες- Ανάμεσά τους 441 παιδιά

Οι πρωτόγνωρες βροχοπτώσεις από τους μουσώνες και το λιώσιμο των παγετώνων στις βόρειες οροσειρές, προκάλεσαν πλημμύρες που επηρέασαν την καθημερινή ζωή 33 εκατομμυρίων ανθρώπων στο Πακιστάν.

Οι καταρρακτώδεις βροχές που έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ φέτος την περίοδο των μουσώνων και το λιώσιμο των παγετώνων στο βόρειο Πακιστάν προκάλεσαν πλημμύρες από τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον τουλάχιστον 1.265 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 441 παιδιά.

Η χώρα προσπαθεί να διεξάγει μία άνευ προηγουμένου επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αγνοουμένων.

Μια επιτροπή υψηλού επιπέδου που έχει συσταθεί για το συντονισμό της επιχείρησης διάσωσης συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα, στο Ισλαμαμπάντ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Σαχμπάζ Σαρίφ, προκειμένου να αξιολογήσει το μέγεθος της καταστροφής.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν έχουν διασώσει χιλιάδες ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί στα νερά των πλημμυρών, με την καταστροφή αυτή, η οποία αποδίδεται στις κλιματικές αλλαγές, να έχει βυθίσει στα νερά περίπου το 1/3 της χώρας και να αναμένεται να συνεχιστεί.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 160 εκατ. δολαρίων σε βοήθεια για να αντιμετωπιστεί η «άνευ προηγουμένου κλιματική καταστροφή», την ώρα που το Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί σε περιοχές της ενδοχώρας διεξάγοντας επιχειρήσεις αρωγής σε περιοχές που μοιάζουν με θάλασσα.

Στην περιοχή Νταντού στη Σιντ, που είναι μια από τις χειρότερα πληγείσες επαρχίες, μερικά χωριά βρίσκονται βυθισμένα σε έως και 3,35 μέτρα νερού, σύμφωνα με τον Μπασίρ Χαν, κάτοικο της περιοχής που βρίσκεται σε επικοινωνία με ανθρώπους που εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί.

«Το δικό μου σπίτι έχει βυθιστεί στο νερό, είχα αφήσει το σπίτι μου πριν από τέσσερις ημέρες μαζί με την οικογένειά μου», σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στο Reuters.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει απομακρύνει από πληγείσες περιοχές περίπου 50.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 1.000 με εναέρια μέσα, από τότε που άρχισαν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

