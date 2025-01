Νότια Κορέα: Διαδηλώσεις χιλιάδων ανθρώπων παρά το κρύο και το χιόνι

Χιλιάδες άνθρωποι αψήφησαν το χιόνι σήμερα στη Σεούλ και συμμετείχαν σε διαδηλώσεις υπέρ αλλά και κατά της σύλληψης του παυθέντος προέδρου Γιουν Σοκ-γελ ενώ η πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα φαίνεται να οδεύει προς μία ακόμα αντιπαράθεση.

Με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Γιουν με τη κατηγορία της στάσης να λήγει τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, 17.00 ώρα Ελλάδας) αύριο, Δευτέρα, διάφορες ομάδες πραγματοποίησαν διαδηλώσεις κοντά στην επίσημη κατοικία του, κάποιοι ζητώντας την άμεση σύλληψή του και άλλοι διαδηλώνοντας κατά αυτής.

Ο Γιουν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που βρέθηκε αντιμέτωπος με σύλληψη λόγω της αποτυχημένης απόπειράς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου, κάτι που προκάλεσε πολιτικό χάος στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας και βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ.

Το κοινοβούλιο της χώρας έχει ψηφίσει υπέρ της καθαίρεσης του συντηρητικού προέδρου και έχει ανασταλεί η άσκηση των επίσημων καθηκόντων του, ωσότου αποφανθεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, το αργότερο στα μέσα Ιουνίου, αν πράγματι θα απομακρυνθεί από το αξίωμά του. Την Παρασκευή, οι ερευνητές παρεμποδίστηκαν να τον συλλάβουν από την προσωπική προεδρική ασφάλεια του Γιουν και στρατιώτες σε μια αντιπαράθεση που κράτησε έξι ώρες.

Κάποιους από τους διαδηλωτές σήμερα είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Σεούλ ήδη από την νύχτα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους μείον 5 βαθμούς Κελσίου. Πάνω από 5 εκατοστά χιόνι είχαν στρωθεί σε τμήματα της πρωτεύουσας, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για σφοδρές χιονοπτώσεις.

