ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χανταϊός: Ο επικεφαλής του ΠΟΥ μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς θα συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΠΟΥ Facebook Twitter
To κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, οποίο έχει επιβεβαιωθεί ξέσπασμα χανταϊού / Φωτ.: Getty Images
0

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά, προκειμένου να  συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, την ώρα που ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε έξι κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων.

Ο Γκεμπρεγεσούς συνοδεύσει τον υπουργό Υγείας και τον υπουργό Εσωτερικών της Ισπανίας στην Τενερίφη ώστε να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», όπως μεταφέρουν οι πληροφορίες.

Στην πιο πρόσφατη ανακοίνωσή του, ο ΠΟΥ επισημαίνει για ακόμη μια φορά, ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός».

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διεθνή / Οι «ισχυροί» του κόσμου καταθέτουν αγωγές κατά των ΜΜΕ πριν ακόμη δημοσιευτούν τα ρεπορτάζ

«Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για εμάς τώρα δεν είναι τόσο αυτό που συμβαίνει μετά, αλλά αυτό που συμβαίνει πριν καν δημοσιεύσεις», εξηγεί η αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Emma Tucker
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Ιράν μπροστά σε μια από τις μεγαλύτερες έως τώρα απειλές για την εκεχειρία

Ο αμερικανικός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε δυο ιρανικά δεξαμενόπλοια και οι Φρουροί ότι κατέλαβαν ένα πετρελαιοφόρο - Νέο επεισόδιο στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΘΖ

Διεθνή / Νέες επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια»

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι στρατιωτικές κινήσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές επαφές
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Συγκινητικό βίντεο από πτήση με επιβάτη 2χρονο αγόρι που νίκησε τον καρκίνο: Η αφιέρωση του πληρώματος

«Έχουμε έναν μικρό ήρωα. Κρουζ, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε στο σπίτι σου, είσαι πολύ γενναίος», ακούγεται να λέει μέλος του πληρώματος - Η αντίδραση του αγοριού
THE LIFO TEAM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Διεθνή / Πάνω από 100.000 θάνατοι τον χρόνο στην Ευρώπη συνδέονται με την οικονομική ανισότητα, σύμφωνα με μελέτη

Η έρευνα δείχνει ότι η φτώχεια, η ενεργειακή ανασφάλεια και οι κοινωνικές στερήσεις αυξάνουν σημαντικά τους θανάτους από ακραίες θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ UFO

Διεθνή / Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές
THE LIFO TEAM
 
 