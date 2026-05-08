Χανταϊός: Η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω κακών καιρικών συνθηκών

Η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την άφιξή του στην Τενερίφη την Κυριακή, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ημερών ή ακόμη και εβδομάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προειδοποίησαν την Παρασκευή οι αρχές των Καναρίων Νήσων.

Το πλοίο, με ολλανδική σημαία, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, αναμένεται να φτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο ισπανικό αρχιπέλαγος, ενεργοποιώντας αυτό που η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Mónica García, χαρακτήρισε «πρωτοφανή επιχείρηση» για την υποδοχή, αξιολόγηση και επαναπατρισμό των 149 επιβατών και μελών του πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο.

Ωστόσο, η επιχείρηση περιπλέκεται πλέον από την επιδείνωση του καιρού.

«Το μοναδικό χρονικό παράθυρο που έχουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτή την επιχείρηση είναι γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής και μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες από τη Δευτέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, Alfonso Cabello.

Όπως προειδοποίησε, σε διαφορετική περίπτωση το πλοίο θα πρέπει να αποχωρήσει και θεωρητικά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση πριν από τα τέλη Μαΐου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του έντονου κυματισμού.

Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Γκραναδίγια στην Τενερίφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ισπανικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών, αποφασίστηκε ότι το πλοίο δεν θα δέσει στην προβλήτα, αλλά θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του νοτιοανατολικού λιμανιού.

Οι επιβάτες θα εξεταστούν πάνω στο πλοίο και δεν θα έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό κατά τη μεταφορά τους είτε για επαναπατρισμό είτε - στην περίπτωση των 14 Ισπανών υπηκόων - για μεταφορά σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν υποχρεωτικά σε καραντίνα.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση ως απάντηση σε μια διεθνή υγειονομική προειδοποίηση που αφορά 23 χώρες», δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Mónica García, προσθέτοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναθέσει στην Ισπανία τον συντονισμό της επιχείρησης.

Η García επιβεβαίωσε ότι οι αλλοδαποί επιβάτες που δεν χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα θα επαναπατριστούν στις χώρες τους ακόμη και αν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού, τηρώντας αυστηρά τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - έχουν χάσει τη ζωή τους από την έξαρση του ιού στο πλοίο.

Άλλοι τέσσερις επιβεβαιωμένα μολυσμένοι - δύο Βρετανοί, ένας Ολλανδός και ένας Ελβετός - νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην Ολλανδία, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία.

Παράλληλα, οι βρετανικές και ισπανικές αρχές διερευνούν δύο πιθανά νέα κρούσματα: ένα αφορά Βρετανό υπήκοο στο απομονωμένο νησί Tristan da Cunha, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει στάση στις 15 Απριλίου, και ένα δεύτερο αφορά γυναίκα στην περιοχή του Αλικάντε, η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με Ολλανδό ασθενή που αργότερα πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, έχοντας προσβληθεί από τον ιό μετά το ταξίδι του με το πλοίο.

Με πληροφορίες από Guardian