ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χανταϊός: Η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω κακών καιρικών συνθηκών

Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το πρωί της Κυριακής

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΤΑΪΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την άφιξή του στην Τενερίφη την Κυριακή, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ημερών ή ακόμη και εβδομάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προειδοποίησαν την Παρασκευή οι αρχές των Καναρίων Νήσων.

Το πλοίο, με ολλανδική σημαία, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, αναμένεται να φτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο ισπανικό αρχιπέλαγος, ενεργοποιώντας αυτό που η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Mónica García, χαρακτήρισε «πρωτοφανή επιχείρηση» για την υποδοχή, αξιολόγηση και επαναπατρισμό των 149 επιβατών και μελών του πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο.

Ωστόσο, η επιχείρηση περιπλέκεται πλέον από την επιδείνωση του καιρού.

«Το μοναδικό χρονικό παράθυρο που έχουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτή την επιχείρηση είναι γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής και μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες από τη Δευτέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, Alfonso Cabello.

Όπως προειδοποίησε, σε διαφορετική περίπτωση το πλοίο θα πρέπει να αποχωρήσει και θεωρητικά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση πριν από τα τέλη Μαΐου, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και του έντονου κυματισμού.

Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι της Γκραναδίγια στην Τενερίφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ισπανικής κυβέρνησης και των περιφερειακών αρχών, αποφασίστηκε ότι το πλοίο δεν θα δέσει στην προβλήτα, αλλά θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του νοτιοανατολικού λιμανιού.

Οι επιβάτες θα εξεταστούν πάνω στο πλοίο και δεν θα έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό κατά τη μεταφορά τους είτε για επαναπατρισμό είτε - στην περίπτωση των 14 Ισπανών υπηκόων - για μεταφορά σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν υποχρεωτικά σε καραντίνα.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση ως απάντηση σε μια διεθνή υγειονομική προειδοποίηση που αφορά 23 χώρες», δήλωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Mónica García, προσθέτοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναθέσει στην Ισπανία τον συντονισμό της επιχείρησης.

Η García επιβεβαίωσε ότι οι αλλοδαποί επιβάτες που δεν χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα θα επαναπατριστούν στις χώρες τους ακόμη και αν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού, τηρώντας αυστηρά τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι - ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος - έχουν χάσει τη ζωή τους από την έξαρση του ιού στο πλοίο.

Άλλοι τέσσερις επιβεβαιωμένα μολυσμένοι - δύο Βρετανοί, ένας Ολλανδός και ένας Ελβετός - νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην Ολλανδία, τη Νότια Αφρική και την Ελβετία.

Παράλληλα, οι βρετανικές και ισπανικές αρχές διερευνούν δύο πιθανά νέα κρούσματα: ένα αφορά Βρετανό υπήκοο στο απομονωμένο νησί Tristan da Cunha, όπου το κρουαζιερόπλοιο είχε κάνει στάση στις 15 Απριλίου, και ένα δεύτερο αφορά γυναίκα στην περιοχή του Αλικάντε, η οποία επέβαινε στην ίδια πτήση με Ολλανδό ασθενή που αργότερα πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, έχοντας προσβληθεί από τον ιό μετά το ταξίδι του με το πλοίο.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Τech & Science / Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΘΖ

Διεθνή / Νέες επιθέσεις στο Στενό του Ορμούζ: Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια»

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο του Ομάν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι οι στρατιωτικές κινήσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τις διπλωματικές επαφές
THE LIFO TEAM
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙ ΗΠΑ ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνή / Συγκινητικό βίντεο από πτήση με επιβάτη 2χρονο αγόρι που νίκησε τον καρκίνο: Η αφιέρωση του πληρώματος

«Έχουμε έναν μικρό ήρωα. Κρουζ, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε στο σπίτι σου, είσαι πολύ γενναίος», ακούγεται να λέει μέλος του πληρώματος - Η αντίδραση του αγοριού
THE LIFO TEAM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΙ

Διεθνή / Πάνω από 100.000 θάνατοι τον χρόνο στην Ευρώπη συνδέονται με την οικονομική ανισότητα, σύμφωνα με μελέτη

Η έρευνα δείχνει ότι η φτώχεια, η ενεργειακή ανασφάλεια και οι κοινωνικές στερήσεις αυξάνουν σημαντικά τους θανάτους από ακραίες θερμοκρασίες σε ολόκληρη την ήπειρο
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ UFO

Διεθνή / Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές
THE LIFO TEAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ο κουνιάδος του Πέτερ Μαγιάρ απέσυρε την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ώστε να μη σκιαστεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, μετά τις αντιδράσεις για τους οικογενειακούς δεσμούς με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
THE LIFO TEAM
 
 