Χανταϊός: Έξι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Andes - Η νέα ανακοίνωση του ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει ότι τα κρούσματα χανταϊού είναι έξι.

Μέχρι τις 8 Μαΐου είχαν αναφερθεί συνολικά οκτώ κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων.

Τώρα, σύμφωνα με την νέα ενημέρωση από τον ΠΟΥ έξι από τα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν ως κρούσματα του ιού Andes, ενός τύπου χανταϊού.

Χανταϊός: Αναλυτικά, η νέα ενημέρωση του ΠΟΥ

«Στις 2 Μαΐου 2026, αναφέρθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) μια συσσώρευση κρουσμάτων επιβατών με σοβαρή αναπνευστική νόσο επί κρουαζιερόπλοιου.

Τότε, σύμφωνα με τον διαχειριστή του πλοίου, 147 επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρίσκονταν επί του πλοίου, ενώ 34 επιβάτες και μέλη του πληρώματος είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα. Από την τελευταία έκδοση του "Disease Outbreak News" που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαΐου, τρία από τα ύποπτα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν και αναφέρθηκε ένα επιπλέον επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Μέχρι τις 8 Μαΐου, έχουν αναφερθεί συνολικά οκτώ κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων (ποσοστό θνησιμότητας 38%).

Έξι κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά ως λοιμώξεις από χανταϊό, με όλα να έχουν ταυτοποιηθεί ως ιός των Άνδεων (ANDV).

Μέσω του καναλιού του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (2005) (IHR), έχουν ενημερωθεί όλοι οι Εθνικοί Συντονιστές του IHR (NFP) και υποστηρίζουν τον διεθνή εντοπισμό επαφών.

Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος που ενέχει το συμβάν αυτό για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι χαμηλός και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την επιδημιολογική κατάσταση και να επικαιροποιεί την εκτίμηση κινδύνου. Ο κίνδυνος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου θεωρείται μέτριος».

Χανταϊός: Με δυσκολίες η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου

Νωρίτερα, οι αρχές των Καναρίων Νήσων τόνισαν, ότι η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχει εκδηλωθεί επιδημία χανταϊού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την άφιξή του στην Τενερίφη την Κυριακή, διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ημερών ή ακόμη και εβδομάδων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, προειδοποίησαν την Παρασκευή.

Το πλοίο, με ολλανδική σημαία, το οποίο ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι, αναμένεται να φτάσει αυτό το Σαββατοκύριακο στο ισπανικό αρχιπέλαγος, ενεργοποιώντας αυτό που η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Mónica García, χαρακτήρισε «πρωτοφανή επιχείρηση» για την υποδοχή, αξιολόγηση και επαναπατρισμό των 149 επιβατών και μελών του πληρώματος που βρίσκονται στο πλοίο.

Ωστόσο, η επιχείρηση εμποδίζεται πλέον από την επιδείνωση του καιρού.

«Το μοναδικό χρονικό παράθυρο που έχουμε για να πραγματοποιήσουμε αυτή την επιχείρηση είναι γύρω στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής και μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες από τη Δευτέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, Alfonso Cabello.