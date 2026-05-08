ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Χανταϊός: Ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - 32χρονη υποβάλλεται σε εξετάσεις

Η 32χρονη φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και μολύνθηκε από τον ιό

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ Facebook Twitter
Ασθενοφόρα που μεταφέρουν ύποπτα κρούσματα χανταϊού αναχωρούν από το λιμάνι της Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήριο, στις 6 Μαΐου 2026 / Φωτ.: EPA/ELTON MONTEIRO
0

Πιθανό κρούσμα χανταϊού εξετάζεται στην Ισπανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία 32χρονη γυναίκα που βρίσκεται στην ισπανική πόλη Αλικάντε και φέρεται να παρουσιάζει συμπτώματα τα οποία θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μόλυνση από χανταϊό. Η γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις, όπως διαβεβαίωσαν Ισπανοί αξιωματούχοι.

Σε δηλώσεις του, ο υφυπουργός Υγείας της Ισπανίας, Χαβιέρ Παντίγια, ενημέρωσε ότι η 32χρονη φαίνεται πως επέβαινε στην ίδια πτήση με ασθενή που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ, αφού ταξίδεψε με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και μολύνθηκε από τον ιό.

Οι αρχές εντόπισαν στο πλοίο συγκεκριμένο στέλεχος του χανταϊού που μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο σε σπάνιες περιπτώσεις, συνήθως μόνο ύστερα από στενή επαφή, υπενθυμίζει το Reuters, που μετέφερε την είδηση για το νέο πιθανό κρούσμα.

Το πρακτορείο μεταδίδει ότι η 32χρονη παρουσιάζει «ήπια αναπνευστικά συμπτώματα» και μεταφέρεται σε νοσοκομείο στο Αλικάντε, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις για τον ιό. Τα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της περιφερειακής υγειονομικής υπηρεσίας.

Ο Χαβιέρ Παντίγια ανέφερε ότι η γυναίκα -κάτοικος του Αλικάντε στην περιφέρεια της Βαλένθια- καθόταν δύο σειρές πίσω από το άτομο που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, αλλά η επαφή τους «ήταν σύντομη».

Χανταϊός: «Δεν είναι σαν την ιλαρά», λέει εκπρόσωπος του ΠΟΥ

Όπως τόνισε σε νέα του δήλωση ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός».

Συγκεκριμένα, ο Λίντμαϊερ είπε: «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός». Στη συνέχεια των δηλώσεών του, ο ίδιος τόνισε πως ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που έμεναν στις ίδιες καμπίνες με ένα μολυσμένο άτομο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε».

Για ακόμη μια φορά ο ΠΟΥ διευκρινίζει ότι ο χανταϊός «δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά».

«Για παράδειγμα», είπε ο Λίντμαϊερ «αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (...) Δεν πρόκειται για νέο Covid».

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, το οποίο ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου με προορισμό την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή.

Συνολικά, τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρία ύποπτα κρούσματα.
 

Με πληροφορίες από Reuters

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Πόσο έτοιμη είναι η Αμερική να αντιμετωπίσει τον ιό εν μέσω περικοπών του Τραμπ;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών και διαθέτει πολύ λιγότερο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολόγων, για την αντιμετώπιση των επιδημιών
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ UFO

Διεθνή / Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα αρχεία για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα

Τα αρχεία φιλοξενούνται σε νέα διαδικτυακή πλατφόρμα με αισθητική που παραπέμπει σε παλαιά στρατιωτικά αρχεία, με ασπρόμαυρες εικόνες ιπτάμενων αντικειμένων και vintage γραμματοσειρές
THE LIFO TEAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΚΟΥΝΙΑΔΟΣ

Διεθνή / Ουγγαρία: Ο κουνιάδος του Πέτερ Μαγιάρ απέσυρε την υποψηφιότητά του για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο Μάρτον Μελέτεϊ-Μπάρνα ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ώστε να μη σκιαστεί η πολιτική μετάβαση στη χώρα, μετά τις αντιδράσεις για τους οικογενειακούς δεσμούς με τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
THE LIFO TEAM
ΑΝΤΡΙΟΥ ΕΠΣΤΑΙΝ

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έρευνα για επισκέψεις του Άντριου στο μυστικό ράντσο του

Οι αρχές ερευνούν σε βάθος τις επισκέψεις υψηλών προσώπων στο απομονωμένο Zorro Ranch του Τζέφρι Έπσταϊν, με πρώην εργαζόμενους να καταθέτουν στοιχεία για τη δραστηριότητα στο κτήμα
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Πόσο έτοιμη είναι η Αμερική να αντιμετωπίσει τον ιό εν μέσω περικοπών του Τραμπ;

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει μειώσει δραστικά τη χρηματοδότηση για την έρευνα στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών και διαθέτει πολύ λιγότερο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των επιδημιολόγων, για την αντιμετώπιση των επιδημιών
THE LIFO TEAM
ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Διεθνή / Σουηδία: Σχεδιάζει ηλεκτρονική παρακολούθηση παιδιών που κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από συμμορίες

Τα ηλεκτρονικά βραχιολάκια θα μοιάζουν περισσότερο με «ρολόι ή βραχιόλι», ώστε να μην είναι τόσο εμφανή όσο τα βραχιολάκια αστραγάλου που χρησιμοποιούνται σε καταδικασμένους
THE LIFO TEAM
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / WSJ: Τα κράτη του Κόλπου αίρουν τους περιορισμούς για την επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ

Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την επανέναρξη της αμερικανικής επιχείρησης καθοδήγησης και επίβλεψης πλοίων που βρίσκονται εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΗ

Διεθνή / Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η μετανάστευση έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει τη σκόπιμη παρακμή της», σημειώνεται σε σχετικό κείμενο
THE LIFO TEAM
ΜΠΟΝΙ ΤΑΙΛΕΡ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Διεθνή / Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επέμβαση στο έντερο

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει
THE LIFO TEAM
 
 