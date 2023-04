H Σακίρα αποχαιρέτησε τη Βαρκελώνη- Η ανάρτησή της

Η Σακίρα αποχαιρέτησε επίσημα την Βαρκελώνη, εγκαινιάζοντας νέο κεφάλαιο στη ζωή της με τα παιδιά και τους γονείς της, μετά τον χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ.

Η Σακίρα ανήρτησε μια φωτογραφία στο Instagram με τον ορίζοντα της Βαρκελώνης και την συνόδευσε με μια αποχαιρετιστήρια λεζάντα στα ισπανικά.

«Εγκαταστάθηκα στη Βαρκελώνη για να δώσω στα παιδιά μου σταθερότητα, την ίδια που ψάχνουμε τώρα σε μια άλλη γωνιά του κόσμου δίπλα στην οικογένεια, τους φίλους και τη θάλασσα. Σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κεφάλαιο στην αναζήτηση της ευτυχίας τους. Ευχαριστώ όλους όσοι έκαναν σερφ σε τόσα πολλά κύματα μαζί μου εκεί στη Βαρκελώνη, την πόλη όπου έμαθα ότι η φιλία είναι αναμφίβολα μεγαλύτερη από την αγάπη».

Η ποπ σταρ δεν ξέχασε να ευχαριστήσει «όλους όσοι με ενθάρρυναν εκεί, στέγνωσαν τα δάκρυά μου, με ενέπνευσαν και με έκαναν να μεγαλώσω. Ευχαριστώ το κοινό μου στην Ισπανία που πάντα με κάλυπτε με την αγάπη και την πίστη του. Θα σας ξαναδώ και όπως είπε ο πατέρας μου τόσες φορές, θα τα ξαναπούμε στις στροφές», έγραψε σχετικά.

Η 46χρονη τραγουδίστρια μετακόμισε μαζί με τα παιδιά της στο Μαϊάμι, ενώ σύμφωνα με το podcast «Mamarazzi» η Σακίρα έφυγε με τους δύο γιους της από το αεροδρόμιο της Βαρκελώνης την Κυριακή.

Shakira and her children have officially left Barcelona for their new home in Miami. pic.twitter.com/LGkGA2EdVU