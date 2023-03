H Lana Del Rey αρραβωνιάστηκε τον Evan Winiker

Η Lana Del Rey εμφανίστηκε με το εντυπωσιακό δαχτυλίδι στα Billboard Women in Music Awards. Φωτ.: Billboard via Getty Images

Η Lana Del Rey φαίνεται πως αρραβωνιάστηκε τον διευθυντή Evan Winiker της Range Media Partners, σύμφωνα με το Billboard.

Αν και τους τελευταίους μήνες κρατάνε και οι δύο χαμηλό προφίλ, την «αποκάλυψη» έκανε το μονόπετρο που φορά.

Η Lana Del Rey εμφανίστηκε στο Billboard Women in Music την 1η Μαρτίου φορώντας ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι. Τους τελευταίους μήνες οι δημοσιογράφοι την έχουν δει μαζί με τον Evan Winiker, αλλά και οι δύο έχουν κρατήσει χαμηλό προφίλ και δεν έχουν αποκαλύψει αν στην πραγματικότητα είναι μαζί.

Η τραγουδίστρια του «Candy Necklace», η οποία κυκλοφόρησε την περασμένη εβδομάδα το πολυαναμενόμενο 9o στούντιο άλμπουμ της, «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», έχει κρατήσει κρυφό το φημολογούμενο ειδύλλιό της με τον Evan Winiker ακόμα και μετά τις συζητήσεις που «άνοιξε» το δαχτυλίδι.

Ο 40χρονος προέρχεται και ο ίδιος από τον χώρο της μουσικής, αφού στο παρελθόν ήταν μέλος του συγκροτήματος Steel Train με τον τραγουδοποιό/παραγωγό Jack Antonoff. Πριν από το φημολογούμενο ειδύλλιό της με τον Winiker, η Lana Del Ray φέρεται να είχε σχέση με τον μουσικό Jack Donaghue.

Με πληροφορίες από Billboard

