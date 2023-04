H Barbie εν δράσει: Νέο teaser trailer και οι φανς ήδη «προβλέπουν» μεγάλη ανατροπή

Κυκλοφόρησε νέο teaser trailer για την ταινία Barbie, που δίνει στους φανς μια πρώτη ματιά στους χαρακτήρες σε δράση.

Σε σκηνοθεσία της Γκρέτα Γκέργουιγκ (Lady Bird- Little Women), στην ταινία πρωταγωνιστούν η Μάργκο Ρόμπι ως η εμβληματική παιδική κούκλα και ο Ράιαν Γκόσλινγκ ως ο αγαπημένος της Κεν.

Το καστ συμπληρώνουν οι Simu Liu, Will Ferrell, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Issa Rae, Rhea Perlman και Kate McKinnon, μερικοί από τους οποίους φαίνεται να υποδύονται άλλες εκδοχές της Barbie και του Ken.

Το πρώτο teaser για την ταινία κυκλοφόρησε πέρυσι. Ωστόσο, το βίντεο - μια παρωδία της ταινίας «2001: A Space Odyssey» [2001: Οδύσσεια του Διαστήματος] του Στάνλεϊ Κιούμπρικ - δεν αποκάλυπτε τίποτα για την πλοκή.

To πρώτο τρέιλερ αλά Κιούμπρικ:

Ωστόσο το δεύτερο teaser που κυκλοφόρησε, δείχνει πολλά από τα βασικά μέλη του καστ σε σκηνές της ταινίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι φανς ενθουσιάστηκαν παρόλο που είδαν ότι η πλοκή εξακολουθεί να παραμένει σε μεγάλο βαθμό κρυφή με πολλούς να εικάζουν ότι όλη αυτή η μυστικοπάθεια τρόπον τινά της παραγωγής μάλλον κρύβει μια πολύ μεγάλη ανατροπή.

«Το γεγονός ότι έχουν δείξει ελάχιστη πλοκή με κάνει να αισθάνομαι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανατροπή που θα μας συγκλονίσει», σχολίασε κάποιος.

«Μου αρέσει που δεν έδωσαν τίποτα για την πλοκή, υποθέτω ότι καταλήγουν στον πραγματικό κόσμο, κάπου στο Λος Άντζελες», υπέθεσε κάποιος άλλος.

Την ιδέα ενισχύει το γεγονός ότι οι διαφημιστικές αφίσες της ταινίας αποκάλυψαν ότι οι America Ferrera, Ariana Greenblatt, Helen Mirren, Ferrell, Connor Swindells και Jamie Demetriou θα υποδυθούν «ανθρώπους».

Meet more Barbies and Kens, and Allan… #BarbieTheMovie pic.twitter.com/ordXE57CVP