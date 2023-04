Guardian: Πώς κυπριακή εταιρεία βοηθούσε τον Ρώσο «ορθόδοξο ολιγάρχη» μετά την επιβολή κυρώσεων

Ένας Ρώσος ολιγάρχης που επηρεάστηκε από τις κυρώσεις της Δύσης το 2014 φαίνεται ότι συνέχισε να διακινεί εκατομμύρια δολάρια μέσω κυπριακής εταιρείας τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian.

Ο Κονσταντίν Μαλοφέγιεφ, με το προσωνύμιο «ορθόδοξος ολιγάρχης», ήταν ανάμεσα στους πλούσιους υποστηρικτές του Πούτιν που επλήγησαν από τις κυρώσεις του 2014 μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Ωστόσο, μετά από έρευνα του Guardian και του Organised Crime and Corruption Reporting Project, φαίνεται ότι τα επόμενα τρία χρόνια (2014-2017) παρέμεινε πελάτης κυπριακής εταιρείας λογιστικών και υπεράκτιων υπηρεσιών, τη MeritServus, η οποία προωθούσε έγγραφα που βοηθούσαν τον ολιγάρχη να μεταφέρει δάνεια, ακόμη και σε δολάρια, μεταξύ της κυπριακής εταιρείας-βιτρίνας του και των άλλων εταιρειών του, παρά τις κυρώσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη εβδομάδα επιβλήθηκαν κυρώσεις στη MeritServus από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από αποκαλύψεις από τον Guardian σχετικά με τον ρόλο της στη μεταφορά κεφαλαίων που βοηθούσαν και τον πρώην ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Η ίδια εταιρεία φαίνεται να συνέχισε να τον βοηθά για τρία χρόνια με συναλλαγές - συνολικού ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων και 2,5 εκατομμυρίων ευρώ - έως ότου σταμάτησε να ενεργεί για λογαριασμό του Mαλοφέγιεφ την άνοιξη του 2017. Υπενθυμίζεται, ότι η μη συμμόρφωση με τις κυρώσεις αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Σημειώνεται, ότι τον Μάρτιο του 2022, ο Αμερικανός εισαγγελέας Ντάμιαν Γουίλιαμς κατονόμασε τον Μαλοφέγιεφ ως τον βασικότερο χρηματοδότη των Ρώσων αυτονομιστών στην Ανατολική Ουκρανία. Τον κατηγόρησε ότι ενορχήστρωσε την εισβολή στην Κριμαία, αλλά και άλλες «επιθετικές κινήσεις». Εκτός από «ορθόδοξο ολιγάρχη» τον φωνάζουν και «παπά», εξαιτίας των σχέσεων που διατηρεί με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

