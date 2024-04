Γκρέτα Τούνμπεργκ: Κατηγορείται για «πολιτική ανυπακοή» στη Σουηδία - Στις 8 Μαΐου η δίκη

Οι Σουηδοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες στην ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ για πολιτική ανυπακοή, επειδή αγνόησε τις εντολές της αστυνομίας να αποχωρήσει από δύο διαδηλώσεις για το κλίμα που μπλόκαραν το κοινοβούλιο της Σουηδίας τον Μάρτιο, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

«Η ημερομηνία της δίκης ορίστηκε για την 8η Μαΐου», διευκρίνισε σήμερα ένας αξιωματούχος του δικαστηρίου στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και μια ομάδα ακτιβιστών είχαν αποκλείσει την κεντρική είσοδο του σουηδικού κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που είχαν ξεκινήσει την 11η Μαρτίου και είχαν παραταθεί για κάποιες ημέρες. Οι βουλευτές μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο κτίριο από δευτερεύουσες θύρες.

Την ακτιβίστρια απομάκρυνε η αστυνομία τη 12η και 14η Μαρτίου αφότου αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σημείο όπως της είχαν ζητήσει. Απαγγέλθηκαν σε βάρος της δύο κατηγορίες για πολιτική ανυπακοή, με την Τούνμπεργκ να αρνείται το κατηγορητήριο σε βάρος της, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στη γνώση του AFP.

Swedish police forcibly removed Greta Thunberg and other climate activists who were blocking the entrance to parliament for a second day, driving them away in a police van https://t.co/PHlMuYBxX8 pic.twitter.com/ZQYa7K2IeW