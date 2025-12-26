Γκράφιτι, εμπρησμοί και νεκροί: Οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία πριν από εκείνες σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη

Η Αυστραλία έχει βιώσει μια σειρά από αντισημιτικές επιθέσεις σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς.
Τα δύο πιο πρόσφατα περιστατικά, είναι η φονική επίθεση στο Σίδνεϊ και η εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο με πινακίδα «χαρούμενο Χανουκά» στη Μελβούρνη.
Ωστόσο, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, δεν είναι οι πρώτες, καθώς το περασμένο διάστημα έχουν συμβεί περιστατικά σε διάφορες πόλεις.
Οι επιθέσεις στην Αυστραλία το 2024
- 25 Μαΐου: Γκράφιτι στο μεγαλύτερο εβραϊκό σχολείο της Αυστραλίας στη Μελβούρνη.
- 13 Οκτωβρίου: Αντισημιτικά γκράφιτι σε εβραϊκό αρτοποιείο στο Σίδνεϊ, με σημείωμα που άφησε ο ιδιοκτήτης να γράφει «προσοχή».
- 17 Οκτωβρίου: Πυρπολήθηκε η μπροστινή πόρτα του ζυθοποιείου Bondi, Curly Lewis Brewing Company, στο Σίδνεϊ.
- 20 Οκτωβρίου: Πυρπολήθηκε το γειτονικό Bondi Kosher delicatessen, Continental Kitchen.
- Μια ομάδα εργασίας που διερευνά αντισημιτικές επιθέσεις απήγγειλε κατηγορίες σε έναν πρώην μέλος συμμορίας μοτοσικλετιστών τον Μάρτιο ότι φέρεται να έδωσε εντολή σε δύο άνδρες να πυρπολήσουν την Curly Lewis Brewing Company και την Continental Kitchen του Lewis, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή των αστυνομικών πόρων. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese αργότερα λέει ότι πληροφορίες από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών έδειξαν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από την εμπρηστική επίθεση στην Continental Kitchen του Lewis.
- 21 Νοεμβρίου: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, κτίρια βανδαλίστηκαν στα ανατολικά του Σίδνεϊ, μια περιοχή με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.
- 6 Δεκεμβρίου: Η συναγωγή Adass Israel πυρπολήθηκε στα νότια της Μελβούρνης, αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Η ομάδα αντιτρομοκρατίας της πολιτείας της Βικτώριας απήγγειλε τον Αύγουστο του 2025 κατηγορίες σε δύο άνδρες για την επίθεση. Μέρες αργότερα, ο Albanese ανακοινώνει ότι το περιστατικό κατευθύνθηκε επίσης από την ιρανική κυβέρνηση.
- 7 Δεκεμβρίου: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία συνδέονται με τη θέση της κυβέρνησης στα Ηνωμένα Έθνη για την Παλαιστίνη.
- 9 Δεκεμβρίου: Συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τον Αντισημιτισμό.
- 11 Δεκεμβρίου: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, κτίρια βανδαλίστηκαν στα ανατολικά του Σίδνεϊ.
Οι επιθέσεις στην Αυστραλία το 2025
- 7 Ιανουαρίου: Άνδρας κατηγορήθηκε αφού φέρεται να απείλησε πιστούς κοντά στη συναγωγή Chabad North Shore στα βόρεια του Σίδνεϊ.
- 10 Ιανουαρίου: Η συναγωγή Allawah στα νότια του Σίδνεϊ γεμίστηκε με γκράφιτι με σβάστικες.
- 11 Ιανουαρίου: Γκράφιτι και απόπειρα εμπρησμού της Συναγωγής του Νιούταουν στα δυτικά του Σίδνεϊ. Ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτηρίζει την επίθεση κλιμάκωση του αντισημιτικού εγκλήματος. Αυτοκίνητα και ένα σπίτι βανδαλίστηκαν με αντισημιτικά γκράφιτι στα δυτικά του Σίδνεϊ.
- 16 Ιανουαρίου: Η ομοσπονδιακή ομάδα εργασίας για τον αντισημιτισμό προχώρησε στην πρώτη σύλληψη, κατηγορώντας έναν άνδρα από το Σίδνεϊ για φερόμενες απειλές θανάτου και βανδαλισμό.
- 17 Ιανουαρίου: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, κτίριο που ανήκε προηγουμένως σε ηγέτη εβραϊκής κοινότητας βανδαλίστηκε στα ανατολικά του Σίδνεϊ.
- 19 Ιανουαρίου: Το Μινς ανακοινώνει νόμους για την ενίσχυση της προστασίας από τον λόγο μίσους και την απαγόρευση διαμαρτυριών έξω από χώρους λατρείας.
- 21 Ιανουαρίου: Κέντρο παιδικής φροντίδας πυρπολήθηκε και γκράφιτι έγινε στα ανατολικά του Σίδνεϊ. Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε μια γυναίκα για την επίθεση της 11ης Δεκεμβρίου. Ο Αλμπάνεζ ανακοινώνει εθνική συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε απάντηση στην κλιμάκωση του αντισημιτισμού.
- 29 Ιανουαρίου: Η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας αναφέρει ότι βρήκε ένα τροχόσπιτο, ή τρέιλερ, γεμάτο με εκρηκτικά στα βορειοδυτικά του Σίδνεϊ. Οι αρχές αργότερα θα έλεγαν ότι επρόκειτο για ένα ψεύτικο σχέδιο ενός οργανωμένου εγκληματικού δικτύου για επίθεση σε μια συναγωγή του Σίδνεϊ, μια κίνηση που αποσκοπούσε στην εκτροπή των αστυνομικών πόρων.
- 12 Φεβρουαρίου: Δύο νοσοκόμες σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ τίθενται σε διαθεσιμότητα επειδή απείλησαν να σκοτώσουν Εβραίους ασθενείς και αρνήθηκαν να τους φροντίσουν σε ένα βίντεο στο TikTok, πυροδοτώντας έρευνα από την αστυνομία, ανέφεραν οι αρχές.
- 4 Ιουλίου: Είκοσι πιστοί σε δείπνο του Σαββάτου στη Συναγωγή της Ανατολικής Μελβούρνης προσπαθούν να ξεφύγουν από μια πυρκαγιά που η αστυνομία περιγράφει ως εμπρησμό. Ένας άνδρας συλλαμβάνεται και κατηγορείται για διάφορα αδικήματα, καθώς οι αρχές διερευνούν εάν το περιστατικό συνδεόταν με μια αναστάτωση το ίδιο βράδυ σε ένα ισραηλινό εστιατόριο στην πόλη.
- 14 Δεκεμβρίου: 16 νεκροί (ανάμεσά τους ο δράστης) αφού δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ την πρώτη νύχτα της Χανουκά στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ.
- 25 Δεκεμβρίου: Ένα αυτοκίνητο με πινακίδα «χαρούμενο Χανουκά» δέχθηκε εμπρηστική επίθεση σε προάστιο της Μελβούρνης, τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας των Χριστουγέννων.