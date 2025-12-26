Γκράφιτι, εμπρησμοί και νεκροί: Οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία πριν από εκείνες σε Σίδνεϊ και Μελβούρνη

Η Αυστραλία έχει βιώσει μια σειρά από αντισημιτικές επιθέσεις σε συναγωγές, κτίρια και αυτοκίνητα από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, μετά την επίθεση της Χαμάς.

Τα δύο πιο πρόσφατα περιστατικά, είναι η φονική επίθεση στο Σίδνεϊ και η εμπρηστική επίθεση σε αυτοκίνητο με πινακίδα «χαρούμενο Χανουκά» στη Μελβούρνη.

Ωστόσο, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, δεν είναι οι πρώτες, καθώς το περασμένο διάστημα έχουν συμβεί περιστατικά σε διάφορες πόλεις.

Οι επιθέσεις στην Αυστραλία το 2024

25 Μαΐου : Γκράφιτι στο μεγαλύτερο εβραϊκό σχολείο της Αυστραλίας στη Μελβούρνη.

: Γκράφιτι στο μεγαλύτερο εβραϊκό σχολείο της Αυστραλίας στη Μελβούρνη. 13 Οκτωβρίου : Αντισημιτικά γκράφιτι σε εβραϊκό αρτοποιείο στο Σίδνεϊ, με σημείωμα που άφησε ο ιδιοκτήτης να γράφει «προσοχή».

: Αντισημιτικά γκράφιτι σε εβραϊκό αρτοποιείο στο Σίδνεϊ, με σημείωμα που άφησε ο ιδιοκτήτης να γράφει «προσοχή». 17 Οκτωβρίου : Πυρπολήθηκε η μπροστινή πόρτα του ζυθοποιείου Bondi, Curly Lewis Brewing Company, στο Σίδνεϊ.

: Πυρπολήθηκε η μπροστινή πόρτα του ζυθοποιείου Bondi, Curly Lewis Brewing Company, στο Σίδνεϊ. 20 Οκτωβρίο υ: Πυρπολήθηκε το γειτονικό Bondi Kosher delicatessen, Continental Kitchen.

υ: Πυρπολήθηκε το γειτονικό Bondi Kosher delicatessen, Continental Kitchen. Μια ομάδα εργασίας που διερευνά αντισημιτικές επιθέσεις απήγγειλε κατηγορίες σε έναν πρώην μέλος συμμορίας μοτοσικλετιστών τον Μάρτιο ότι φέρεται να έδωσε εντολή σε δύο άνδρες να πυρπολήσουν την Curly Lewis Brewing Company και την Continental Kitchen του Lewis, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή των αστυνομικών πόρων. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese αργότερα λέει ότι πληροφορίες από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών έδειξαν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από την εμπρηστική επίθεση στην Continental Kitchen του Lewis.

ότι φέρεται να έδωσε εντολή σε δύο άνδρες να πυρπολήσουν την Curly Lewis Brewing Company και την Continental Kitchen του Lewis, προκειμένου να αποσπάσουν την προσοχή των αστυνομικών πόρων. Αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese αργότερα λέει ότι πληροφορίες από την εθνική υπηρεσία πληροφοριών έδειξαν ότι η ιρανική κυβέρνηση βρισκόταν πίσω από την εμπρηστική επίθεση στην Continental Kitchen του Lewis. 21 Νοεμβρίου: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, κτίρια βανδαλίστηκαν στα ανατολικά του Σίδνεϊ, μια περιοχή με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, κτίρια βανδαλίστηκαν στα ανατολικά του Σίδνεϊ, μια περιοχή με μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό. 6 Δεκεμβρίου: Η συναγωγή Adass Israel πυρπολήθηκε στα νότια της Μελβούρνης, αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Η ομάδα αντιτρομοκρατίας της πολιτείας της Βικτώριας απήγγειλε τον Αύγουστο του 2025 κατηγορίες σε δύο άνδρες για την επίθεση. Μέρες αργότερα, ο Albanese ανακοινώνει ότι το περιστατικό κατευθύνθηκε επίσης από την ιρανική κυβέρνηση.

Η συναγωγή Adass Israel πυρπολήθηκε στα νότια της Μελβούρνης, αντιμετωπίζεται από την αστυνομία ως ύποπτη τρομοκρατική επίθεση. Η ομάδα αντιτρομοκρατίας της πολιτείας της Βικτώριας απήγγειλε τον Αύγουστο του 2025 κατηγορίες σε δύο άνδρες για την επίθεση. Μέρες αργότερα, ο Albanese ανακοινώνει ότι το περιστατικό κατευθύνθηκε επίσης από την ιρανική κυβέρνηση. 7 Δεκεμβρίου: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία συνδέονται με τη θέση της κυβέρνησης στα Ηνωμένα Έθνη για την Παλαιστίνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει ότι οι αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία συνδέονται με τη θέση της κυβέρνησης στα Ηνωμένα Έθνη για την Παλαιστίνη. 9 Δεκεμβρίου: Συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τον Αντισημιτισμό.

Συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας για τον Αντισημιτισμό. 11 Δεκεμβρίου: Αυτοκίνητα πυρπολήθηκαν, κτίρια βανδαλίστηκαν στα ανατολικά του Σίδνεϊ.

Οι επιθέσεις στην Αυστραλία το 2025