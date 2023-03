Γκουίνεθ Πάλτροου: Η ατάκα της στον άνθρωπο που της έκανε αγωγή, μετά τη δικαίωσή της

Η Γκουίνεθ Πάλτροου άκουσε ανέκφραστη την απόφαση των ενόρκων που τη δικαίωνε για το ατύχημα σε πίστα του σκι, στο οποίο ενεπλάκη το 2016. Και αποχωρώντας, έσκυψε και είπε κάτι στον άνδρα που την πήγε στα δικαστήρια.

Οι ένορκοι έκριναν πως για τη σύγκρουση της Γκουίνεθ Πάλτροου με τον Τέρι Σάντερσον, σε πίστα του σκι στη Γιούτα, δεν έφταιγε η ηθοποιός αλλά αυτό ήταν 100% ευθύνη του ο 76χρονου.

Ο 76χρονος είχε κάνει αγωγή στην ηθοποιό, διεκδικώντας αποζημίωση 300.000 δολαρίων. Με την απόφαση των ενόρκων, η Γκουίνεθ Πάλτροου θα λάβει τη συμβολική αποζημίωση του ενός δολαρίου που ζητούσε η ίδια και ο Σάντερσον θα πρέπει να καλύψει τα δικαστικά έξοδα.

Gwyneth Paltrow won her court battle over a 2016 ski collision at a Utah ski resort after a jury decided Thursday that the movie star wasn’t at fault for the crash. https://t.co/1Y1hEsaJFO pic.twitter.com/tn6H9ffCjM

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σηκώθηκε για να φύγει. Αποχωρώντας από την αίθουσα, σταμάτησε στο σημείο που καθόταν ο Τέρι Σάντερσον, έσκυψε πάνω από τον 76χρονο και του είπε κάτι.

«Εύχομαι να είσαι καλά», ήταν η ατάκα της Γκουίνεθ Πάλτροου, δήλωσε αργότερα ο 76χρονος, σύμφωνα με το Associated Press. «Ευχαριστώ αγαπητή», της απάντησε εκείνος από την πλευρά του.

While exiting the courtroom after the verdict was revealed, Gwyneth Paltrow leaned in and briefly spoke to Terry Sanderson before continuing to leave. The AP reported that she told him, "I wish you well." https://t.co/6odVrlv0gR pic.twitter.com/XVHTV6wbDk