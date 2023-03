Γκουίνεθ Πάλτροου: Δικαστική νίκη, δεν έφταιγε για το ατύχημα στην πίστα του σκι

Νικήτρια βγαίνει από τη δίκη για το ατύχημα σε πίστα του σκι η Γκουίνεθ Πάλτροου, καθώς οι ένορκοι έκριναν πως δεν ευθυνόταν εκείνη για τη σύγκρουση με τον Τέρι Σάντερσον.

Με την απόφαση του δικαστηρίου, η Γκουίνεθ Πάλτροου παίρνει τη συμβολική αποζημίωση του ενός δολαρίου που ζητούσε, ενώ το ύψος των δικαστικών εξόδων- που επίσης διεκδικούσε η ηθοποιός- θα καθοριστεί σε νέα συνεδρίαση.

Οι ένορκοι κατέληξαν στην απόφασή τους έπειτα από σύσκεψη δύο ωρών και 20 λεπτών, κατά την οποία έκριναν πως ο Τέρι Σάντερσον ευθυνόταν για το ατύχημα.

Το ατύχημα έγινε σε πίστα του σκι στη Γιούτα, το 2016. Τρία χρόνια αργότερα, ο Τέρι Σάντερσον έκανε αγωγή στην ηθοποιό, διεκδικώντας αρχικά 3 εκατομμύρια δολάρια, αλλά λίγο προτού ξεκινήσει η δίκη έριξε τις απαιτήσεις του στα 300.000 δολάρια.

Ο 76χρονος σήμερα Σάντερσον κατηγορούσε την Πάλτροου ότι πέφτοντας πάνω του ενώ έκανε σκι του προκάλεσε εγκεφαλική κάκωση, κάταγμα σε τέσσερα πλευρά και άλλα σοβαρά τραύματα. Η ηθοποιός του απάντησε με αγωγή, διεκδικώντας ένα δολάριο και τα δικαστικά έξοδα.

