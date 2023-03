«Έχασα μισή μέρα σκι»- Χλευάζουν την Γκουίνεθ Πάλτροου για απάντηση στη δίκη

Μία από τις απαντήσεις που έδωσε η Γκουίνεθ Πάλτροου στη δίκη για το ατύχημα σε πίστα σκι έγινε viral και πολλοί χρήστες των social media την χλεύασαν.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου κατέθεσε την Παρασκευή στη δίκη που γίνεται για το ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη το 2016 σε πίστα του σκι στη Γιούτα. Ο Τέρι Σάντερσον της έκανε αγωγή, διεκδικώντας 300.000 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι τα τραύματα που υπέστη του άλλαξαν τη ζωή και η ηθοποιός «απάντησε» με αγωγή με την οποία ζητά πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια.

Σε μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε την Παρασκευή η Γκουίνεθ Πάλτροου, κλήθηκε να απαντήσει για τις απώλειες που είχε εξαιτίας του ατυχήματος. «Λοιπόν, χάσαμε μισή μέρα σκι», απάντησε μεταξύ άλλων και η φράση αυτή γρήγορα έγινε viral.

Μεταξύ άλλων, ανάρτηση για τη διάσημη πλέον φράση έκανε η Μπίζι Φίλιπς. Δημοσίευσε μία selfie στην οποία πίνει κοκτέιλ με την επίσης ηθοποιό Τζεν Τούλοκ και στη λεζάντα έγραψε απλά: «Λοιπόν, χάσαμε μισή μέρα σκι».

Άλλοι, ειρωνικά έγραψαν ότι προσεύχονται για την Γκουίνεθ Πάλτροου. «Έχασες μισή ημέρα σκι; Σε παρακαλώ, πες το στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους από πόλεμο ή φυσικές καταστροφές. Ή εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους», έγραψε άλλος χρήστης των social media.

Thoughts and prayers to Gwyneth Paltrow, who suffered the loss of half a day of skiing. #GwynethPaltrow , #SkiTrial #SkiCrash #SkiCrashTrial #Celebrities pic.twitter.com/J3eafFr20S

Κάποιος ανέβασε ένα βίντεο από επεισόδια, με το σχόλιο: «Πλάνα από διαδηλωτές που είναι οργισμένοι με την είδηση ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε μισή ημέρα σκι όταν ένας 70άρης είχε την αυθάδεια να μπει στη βασιλική διαδρομή της στις πλαγιές».

stunning footage of protestors angry at the news of Gwyneth Paltrow’s irrevocably lost ‘half a day of skiing’ after a septuagenarian normie had the insolence to get in her regal way on the slopes pic.twitter.com/XkroiUOWc7