Αποδοκίμασαν την τενίστρια Γιούλια Πουτίντσεβα επειδή σνόμπαρε ball girl

Δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει η στάση της τενίστριας Γιούλια Πουτίντσεβα απέναντι σε ένα ball girl, με την ίδια να απολογείται σε social media.

Η 29χρονη τενίστρια από το Καζακστάν ετοιμαζόταν να χάσει στον τρίτο γύρο του αγώνα, από την Ιταλίδα Τζασμίν Παολίνι όταν αποδοκιμάστηκε από το κοινό που παρακολουθούσε τον αγώνα στο στάδιο Louis Armstrong της Νέας Υόρκης, επειδή φάνηκε να σνομπάρει μια γυναίκα που φέρνει τις μπάλες.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή που το ball girl ρίχνει διαδοχικά τρία μπαλάκια προς την Πουτίντσεβα πριν από το σερβίς της. Με μια πρωτοφανή αντίδραση, η τενίστρια από το Καζακστάν αγνοούσε επιδεικτικά τα νοήματα του μικρού κοριτσιού και απλώς κοιτούσε το ball girl χωρίς να αντιδρά ή να κουνιέται καθόλου.

Η συμπεριφορά της τενίστριας φάνηκε να φέρνει το ball girl σε δύσκολη θέση πριν η Πουτίντσεβα τελικά μαζέψει ένα από τα μπαλάκια και συνεχίσει τον αγώνα.

Το εξαγριωμένο πλήθος στράφηκε εναντίον της τενίστριας από το Καζακστάν, ενώ οι σχολιαστές τένις από όλο τον κόσμο εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για τη συμπεριφορά της παίκτριας.

Ugly moment in the Putintseva vs Paolini match at the US Open.



The ball girl tries tossing the ball and Yulia watches it bounce on the ground without moving.



So many ball kids look up to these athletes. Let's try to treat them kinder.



(via @MerThomp)pic.twitter.com/WaVzNcbb6R