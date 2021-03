Ένας γιατρός στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια συμμετείχε σε δίκη για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσω Zoom ενώ πραγματοποιούσε ταυτόχρονα επέμβαση σε ασθενή.

Σε σχετική ερώτηση, ο Σκοτ Γκριν απάντησε ότι ευχαρίστως θα συνεχίσει και πως είχε έναν ακόμη χειρουργό εκεί «που κάνει μαζί μου την επέμβαση», ωστόσο ο δικαστής έκρινε ότι είναι «ανάρμοστο» και ανέβαλε τη δίκη.

Η Υγειονομική Επιτροπή της Καλιφόρνια σημείωσε σε ανακοίνωση πως θα διερευνήσει το περιστατικό, προσθέτοντας ότι αναμένει από τους γιατρούς να ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία στην φροντίδα των ασθενών τους.

Πριν την επίμαχη δίκη, που μεταδιδόταν ζωντανά μέσω YouTube, ο γραμματέας του δικαστηρίου είχε ρωτήσει τον πλαστικό χειρουργό αν είναι διαθέσιμος «επειδή δείχνει σαν να βρίσκεστε μέσα στο χειρουργείο». Ο Γκριν απάντησε: «Είμαι, κύριε. Ναι, βρίσκομαι στο χειρουργείο αυτή τη στιγμή. Ναι, είμαι διαθέσιμος για τη δίκη. Προχωρήστε». Ο υπάλληλος είπε ότι στον Γκριν ότι η διαδικασία μεταδίδεται ζωντανά, επειδή οι δίκες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας πρέπει να είναι ανοιχτές στο κοινό, σύμφωνα με το νόμο.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”



Defendant: “Yes, sir.”



Judge: “Or should I say, Dr. Green.”



