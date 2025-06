Γιατί όλοι μιλούν για την οθόνη κινητού του Ντόναλντ Τραμπ;

Καθώς αποχωρούσε από το Air Force One την περασμένη Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ κρατούσε το τηλέφωνό του και χαιρέτησε τους φωτογράφους, δείχνοντας άθελά του την οθόνη κλειδώματος.

Οι φωτογραφίες έγιναν έκτοτε viral στο διαδίκτυο, καθώς η οθόνη κλειδώματος του προέδρου των ΗΠΑ δείχνει μια φωτογραφία του ίδιου να κάνει μία από τις πιο χαρακτηριστικές του πόζες.

Η ομάδα «Ρεπουμπλικανοί κατά του Τραμπ» στο X, αναδημοσίευσαν την χαρακτηριστική φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου και έγραψε στη λεζάντα: «Η οθόνη κλειδώματος του iPhone του Ντόναλντ Τραμπ εντοπίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ναι, είναι μια φωτογραφία του εαυτού του. Φυσικά και είναι».

Ο δημοσιογράφος James Surowiecki έγραψε στο X: «Το να έχει ο Τραμπ μια φωτογραφία του εαυτού του στην οθόνη κλειδώματος είναι το πιο “τραμπικό” πράγμα που υπάρχει. Φανταστείτε τι θα λέγατε σε έναν φίλο σας αν βλέπατε ότι στην οθόνη κλειδώματός του είχε μια φωτογραφία του να δείχνει με το δάχτυλο την κάμερα.»

Ο George Conway, γνωστός επικριτής του Τραμπ, έγραψε: «Στην ελληνική μυθολογία, ο Νάρκισσος ερωτεύτηκε την αντανάκλασή του σε μια λιμνούλα.»

Ο Harry Sisson, πολιτικός σχολιαστής και influencer, έγραψε στο X: «Η οθόνη κλειδώματος του Τραμπ εντοπίστηκε χθες το βράδυ στο κινητό του — και ήταν μια φωτογραφία του εαυτού του. Δεν είναι αυτό ένα από τα πιο ναρκισσιστικά και εγωκεντρικά πράγματα που έχετε δει ποτέ; Όχι η οικογένειά του, όχι τα παιδιά του, αλλά ο ίδιος.»

Το 2024, ο Τραμπ έγινε ξανά αντικείμενο χλευασμού αφού χρήστες των social media παρατήρησαν την οθόνη κλειδώματος του κινητού του η οποία είχε και πάλι μια φωτογραφία του ίδιου μέσα στο Air Force One.

«Φυσικά. Η εικόνα φόντου στην οθόνη κλειδώματος του κινητού του Τραμπ είναι μια φωτογραφία του ίδιου. Όχι της συζύγου του, ούτε των παιδιών ή των εγγονιών του... του ίδιου», έγραψε τότε ένας χρήστης στο X.

Με πληροφορίες από Euronews.com