Γιατί ο Τραμπ «επιστρατεύει» αστέρες του WWE;

Μπορεί να έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία από την τελευταία εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ σε πρόγραμμα του World Wrestling Entertainment (WWE), αλλά οι πρώην αστέρες του δεν τον έχουν ξεχάσει, στηρίζοντας την καμπάνια του για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο το 2024.

Στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών αυτό το καλοκαίρι, ο Terry Bollea, άλλοτε μεγάλος αστέρας του WWE ευρέως γνωστός ως Hulk Hogan, ανέβηκε στη σκηνή και έσκισε το πουκάμισο του, για να αποκαλύψει ένα κατακόκκινο μπλουζάκι που έλεγε «Trump 2024». Όσο το κοινό παραληρούσε, ο 71χρονος, πλέον, φώναξε «Άσε την Τραμπομανία να ξεσαλώσει, αδελφέ», κάνοντας μία διασκευή της διάσημης ατάκας του.

Την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Tyrus, έναν πρώην παλαιστή και νυν τηλεοπτικό παρουσιαστή, ο Τραμπ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι ο ανδρισμός δέχεται επίθεση και η θρησκεία χλευάζεται στις ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος συνέχισε να αλληλεπιδρά με την κοινότητα του WWE της Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας εμφάνιση στο podcast του Μαρκ Κάλαγουεϊ, ο οποίος απέκτησε παγκόσμια φήμη ως παλαιστής με το προσωνυμία «The Undertaker».

Παρότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσφατα ακύρωσε αρκετές συνεντεύξεις με πιο «παραδοσιακά» μέσα ενημέρωσης, φάνηκε εμφανώς ενθουσιασμένος στη συζήτησή του με τον Κάλαγουεϊ. Οι δύο άνδρες πέρασαν περίπου μία ώρα ανταλλάσσοντας φιλοφρονήσεις, με τον Κάλαγουεϊ να καταλήγει ότι ο Τραμπ «έκανε την πολιτική διασκεδαστική ξανά».

Με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του και τα χέρια του ενωμένα, ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ απλώς συμφώνησε με την εκτίμηση του «Undertaker».

Καθώς απομένει λιγότερος από ένας μήνας μέχρι τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου, οι συνεντεύξεις με διαφόρους παλαιστές μπορεί να φαντάζουν αλλοπρόσαλλες επιλογές. Αλλά για τον Τραμπ, τον μοναδικό άνθρωπο που έχει μπει στο Hall of Fame του WWE και έχει γίνει κάτοικος του Λευκού Οίκου, μπορεί να είναι η ιδανική στρατηγική.

Όπως εξηγεί στο BBC η Τζόσεφιν Ρίσμαν, η συγγραφέας της βιογραφίας του Βινς ΜακΜάχον, του ιδρυτή και ιδιοκτήτη του WWE, πολλοί Αμερικανοί δεν παρακολουθούν ενεργά την πολιτική και απλώς ψηφίζουν με βάση «το τελευταίο πράγμα που άκουσαν».

«Υπάρχει πολύς κόσμος που ακούει podcasts σχετικά με την πάλη και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αυτοπροσδιορίζονται ως απολιτίκ ή ανορθόδοξοι», εξηγεί.

Συγκεκριμένα, με αυτές του τις εμφανίσεις, ο πρώην πρόεδρος στοχεύει στις ψήφους των νεαρών ανδρών, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να ακολουθούν υλικό σχετικό με το WWE στα social media και άρα να εντυπωσιαστούν από την παρουσία-και όχι τις πολιτικές-του Τραμπ.

Την παραπάνω στρατηγική φαίνεται να επιβεβαιώνει και ο ανώτερος σύμβουλος επικοινωνίας του Τραμπ, Άλεξ Μπρούσεβιτζ.

«Νομίζω ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη φορά καλύτερα από ποτέ είναι να αξιοποιήσουμε τον Τραμπ ως πρόσωπο: τη διασημότητα του Ντόναλντ Τραμπ, την απαράμιλλη αύρα του Ντόναλντ Τραμπ - αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής λέξη στο TikTok, παρεμπιπτόντως», δήλωσε ο Μπρούσεβιτζ.

Στον 45ο πρόεδρο των ΗΠΑ άρεσε να παρακολουθεί αγώνες πάλης από όταν ήταν παιδί στη Νέα Υόρκη και φαίνεται ότι ποτέ δεν άφησε την αγάπη του για τον χώρο να σβήσει. Στα τέλη της δεκαετίας του 80', η κεντρική εκδήλωση του WWE, «Wrestlemania» διοργανώθηκε για δύο διαδωχηκά έτη σε ξενοδοχείο του Τραμπ στο Atlantic City του Νιου Τζέρσεϊ.

WrestleMania V took place in Atlantic City, NJ today in 1989. The main event was Hulk Hogan vs Randy Savage for the WWF World Heavyweight Championship billed "The Mega Powers Explode". #80s #80swrestling #wwf #wwe pic.twitter.com/I7dV0OPDjt