Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε το 1 δισεκατομμύριο followers στα social media

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφθασε το ένα δισεκατομμύριο ακολούθους στα social media και το «πανηγύρισε» ευχαριστώντας τους followers του με ένα κείμενο «από καρδιάς».

«Από τους δρόμους της Μαδέρας μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές στον κόσμο, έπαιζα πάντα για την οικογένειά μου και για εσάς», έγραψε ο σταρ του ποδοσφαίρου μεταξύ άλλων στο κείμενό του, που αναρτήθηκε παντού.

Ο αριθμός των ακολούθων του υπολογίζεται συνδυάζοντας τον συνολικό αριθμό των οπαδών του στο Instagram, το Facebook, το Twitter, το YouTube και τους κινεζικούς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης Weibo και Kuaishou και δεν ισοδυναμεί με ένα δισεκατομμύριο μεμονωμένους ακόλουθους, καθώς πολλοί από αυτούς τον ακολουθούν σε πολλές πλατφόρμες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και ψεύτικοι λογαριασμοί, γνωστοί ως bots.

We’ve made history — 1 BILLION followers! This is more than just a number - it’s a testament to our shared passion, drive, and love for the game and beyond.



From the streets of Madeira to the biggest stages in the world, I’ve always played for my family and for you, and now 1… pic.twitter.com/kZKo803rJo