Γιατί η Τζούλια Ρόμπερτς σταμάτησε να κάνει ρομαντικές ταινίες;

Η Τζούλια Ρόμπερτς αποκάλυψε γιατί δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ρομαντικές κωμωδίες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε πως ήταν συνειδητή απόφαση εκ μέρους της, απλώς και μόνο επειδή δεν έχει βρει τίποτα «αρκετά καλό».

Σε συνέντευξη στο New York Times Magazine, η Τζούλια Ρόμπερτς είπε ότι «οι άνθρωποι μερικές φορές παρερμηνεύουν τον χρόνο που έχει περάσει» με την ίδια να «μην θέλει» να κάνει κάποια ρομαντική κωμωδία.

«Αν είχα διαβάσει κάτι που πίστευα ότι ήταν στο επίπεδο γραφής του "Notting Hill" ή είχε τόση πλάκα όσο το "My Best Friend’s Wedding", θα το έκανα», ανέφερε. «Δεν υπήρξε μέχρι αυτή την ταινία που μόλις έκανα (Ticket to Paradise), σε σενάριο και σκηνοθεσία Ολ Παρκερ».

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η 54χρονη ηθοποιός είπε επίσης ότι η οικογένειά της είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο σκέφτεται διπλά πριν κάνει κάποιο έργο στον κινηματογράφο.

«Βασικά αν πίστευα ότι κάτι ήταν αρκετά καλό, θα το είχα κάνει», συνέχισε. «Αλλά είχα και τρία παιδιά τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτό ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη γιατί δεν έχει μόνο να κάνει με το αν "είναι καλό το υλικό|", είναι επίσης η μαθηματική εξίσωση του προγράμματος εργασίας του συζύγου μου και του σχολικού προγράμματος και των καλοκαιρινών διακοπών των παιδιών».

«Δεν είναι απλώς, "Α, νομίζω ότι θέλω να το κάνω αυτό". Έχω αίσθηση μεγάλης υπερηφάνειας που είμαι σπίτι με την οικογένειά μου και θεωρώ τον εαυτό μου νοικοκυρά», πρόσθεσε.

Τέλος, η Τζούλια Ρόμπερτς παραδέχθηκε ότι την διακατέχει ένα «αίσθημα ευθύνης» απέναντι στα παιδιά της, «δείχνοντάς τους ότι μπορώ να γίνω δημιουργική και ότι έχει σημασία για μένα – τόσο μεγάλη που για κάποιον καιρό θα επιλέγω να επικεντρώνομαι σε αυτό σχεδόν περισσότερο από την οικογένειά μου, κάτι δύσκολο για μένα να συμφιλιωθώ».