Γερμανικό δικαστήριο εγκρίνει υποκλοπές τηλεπικοινωνιών δημοσιογράφων με ακτιβιστές

Απειλή για τη δημόσια ασφάλεια κρίθηκε μία οργάνωση ακτιβιστών για το κλίμα από δικαστήριο στη νότια Γερμανία, κάτι που δικαιολογεί την υποκλοπή τηλεπικοινωνιών ανάμεσα σε δημοσιογράφους και την οργάνωση.

Πρόκειται για την οργάνωση ακτιβιστών Letzte Generation (Τελευταία Γενιά),η οποία μπλόκαρε την οδική κυκλοφορία. Το περιφερειακό δικαστήριο του Μονάχου απέρριψε σήμερα αριθμό προσφυγών για υποκλοπές που έγιναν από δημοσιογράφους. Οι εν λόγω προσφυγές αφορούσαν την παρακολούθηση των επικοινωνιών τους με την οργάνωση ακτιβιστών από την αστυνομία.

Πριν από αρκετούς μήνες, δημοσιογραφικά ρεπορτάζ αποκάλυψαν πως η αστυνομία του κρατιδίου της Βαυαρίας προέβαινε το φθινόπωρο του 2022, κατ' εντολήν της εισαγγελίας του Μονάχου, σε υποκλοπές τηλεφωνικών επικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και εκείνων που γίνονταν από τηλέφωνο του γραφείου Τύπου της οργάνωσης.

Να σημειωθεί πως οι υποκλοπές πραγματοποιούνταν με την έγκριση του περιφερειακού δικαστηρίου του Μονάχου. Πρόκειται για μέτρο το οποίο είχε προκαλέσει σφοδρές επικρίσεις από δημοσιογράφους και υποστηρικτές της ελευθερίας του Τύπου στη Γερμανία.

Το περιφερειακό δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα ότι η απειλή που δημιουργείται από τους ακτιβιστές δικαιολογεί την παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου. Οι υποκλοπές στη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας ήταν μια «εντατική, αλλά σύντομη παρέμβαση». Τονίζεται ωστόσο πως οι δημοσιογράφοι, σε βάρος των οποίων έγιναν οι υποκλοπές, μπορούν να προσφύγουν σε δεύτερο βαθμό κατά της απόφασης.

Την ίδια ώρα, οι ακτιβιστές της Letzte Generation έχουν πραγματοποιήσει και άλλες διαμαρτυρίες που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στον δημόσιο χώρο, όπως σε μουσεία και σε μείζονες εκδηλώσεις.

