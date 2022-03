Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Εγκρίθηκε ψήφισμα για την καταδίκη της εισβολής της Ρωσίας -5 χώρες ψήφισαν κατά

Ψήφισμα που «απαιτεί από τη Ρωσία να σταματήσει αμέσως τη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας» ενέκρινε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε.

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία με 141 χώρες να ψηφίζουν υπέρ, 5 κατά και 35 να δηλώνουν αποχή, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, από τα 193 μέλη. Η Κίνα απείχε, ενώ η Λευκορωσία, η Βόρεια Κορέα, η Ερυθραία, η Ρωσία και η Συρία καταψήφισαν

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρετίστηκε με χειροκροτήματα.

Το ψήφισμα απαιτεί από τη Μόσχα «άμεσα, πλήρως και άνευ όρων να αποσύρει όλες τις στρατιωτικές της δυνάμεις» από την Ουκρανία και «καταδικάζει την απόφαση της Ρωσίας να «αυξήσει τον συναγερμό των πυρηνικών της δυνάμεων».

