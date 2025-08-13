Ο καιρός σήμερα: Βελτιώνονται οι άνεμοι - Υποχωρούν τα 40άρια στα δυτικά

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου θα είναι γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο υπόλοιπο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι, 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει:

Στα δυτικά: 35-37°C

Στα ηπειρωτικά: τοπικά 37-39°C

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο: 33-36°C

Στις υπόλοιπες περιοχές του Αιγαίου: 30-32°C

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη, 13 Αυγούστου

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: ΒΑ 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 19-36°C (στη δυτική Μακεδονία 2-3°C χαμηλότερη).

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Αρχικά ανατολικοί 4-6 μποφόρ, από το μεσημέρι Β στα βόρεια 3-5 μποφόρ και ΝΝΔ στα νότια με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: 22-36°C, στα ηπειρωτικά 37-39°C.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις σε Εύβοια και ανατολική Στερεά μέχρι το μεσημέρι και πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια. Άνεμοι: Β-ΒΑ 4-5 μποφόρ, στα ανατολικά 6-7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 22-35/36°C (Σποράδες έως 31°C).

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με τοπικές νεφώσεις έως το απόγευμα κυρίως στη βόρεια Κρήτη και πιθανότητα ασθενών βροχών. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5-7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 24-31°C, στη νότια Κρήτη έως 33°C.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Β-ΒΑ 5-7 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα Δ-ΒΔ 4-5 μποφόρ, στο Καστελλόριζο τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: 25-34/36°C.

Αττική

Καιρός: Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά έως το μεσημέρι. Άνεμοι: Β-ΒΑ 5-6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: 25-34°C (στα ανατολικά 2-3°C χαμηλότερη).

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2-4 μποφόρ. Θερμοκρασία: 24-34°C.

Ο καιρός την Πέμπτη 14/08/2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία και τα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Άνεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Στα ανατολικά Β 4-6 μποφόρ, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Μικρή πτώση, με μέγιστες 33-35°C, στα δυτικά ηπειρωτικά έως 36-37°C, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 30-32°C.

Ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο, Παρασκευή 15/08/2025

Αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως σε βόρεια-ανατολικά ηπειρωτικά και Εύβοια, και το μεσημέρι-απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Άνεμοι: Β 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 4-6 μποφόρ στα ανατολικά, στα βορειοανατολικά από το απόγευμα έως 7-8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 16/08/2025

Αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βορειοδυτικά και τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Άνεμοι: Β 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 5-7 μποφόρ στα ανατολικά, στο κεντρικό-βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Σταθερή.

Ο καιρός την Κυριακή 17/08/2025

Αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στα βορειοδυτικά και πιθανότητα όμβρων.

Άνεμοι: Β 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 5-7 μποφόρ στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Χωρίς αξιόλογη μεταβολή.