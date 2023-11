Γάζα: Τελικά, πόσα νεογνά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα έφτασαν στην Αίγυπτο;

Χάος επικρατεί τις τελευταίες ώρες, σχετικά με τον αριθμό των νεογνών που απομακρύνθηκε λίγες ώρες πριν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα με προορισμό την Αίγυπτο, καθώς έφτασαν λιγότερα.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για 28 ή για 29 νεογνά που έφτασαν στην Αίγυπτο, ενώ αρχικά είχε αναφερθεί για 31 στον αριθμό, που έφυγαν από το νοσοκομείο Αλ Σίφα και πέρασαν τα σύνορα της Αιγύπτου από το πέρασμα της Ράφα για να λάβουν ιατρική φροντίδα.

Τα νεογέννητα απομακρύνθηκαν χθες από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, όπου αρκετά άλλα έχασαν τη ζωή τους, εν μέσω κατάρρευσης των ιατρικών υπηρεσιών και εξαιτίας των διακοπών στην ηλεκτροδότηση όταν εξαντλήθηκαν τα καύσιμα.

Για την απομάκρυνσή τους, υπήρξε συντονισμός με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αλλά και το Γραφείο Συντονισμού για Ανθρωπιστικά Ζητήματα του ΟΗΕ.

Τα βρέφη μεταφέρθηκαν στα νότια της Γάζας «για την προετοιμασία της μεταφοράς τους στο νοσοκομείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στη Ράφα», σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

