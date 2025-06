Γάζα: Πλησιάζει το ιστιοφόρο «Madleen» για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας

Ιστιοφόρο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια και στο οποίο επιβαίνουν 12 ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων η ακτιβίστρια οικολόγος Γκρέτα Τούνμπεργκ, πλησιάζει στη Λωρίδα της Γάζας.

Το «Madleen», ένα σκάφος του Συνασπισμού του Στολίσκου της Ελευθερίας, αναχώρησε την Κυριακή 1 Ιουνίου, από τη Σικελία με κατεύθυνση τη Γάζα προκειμένου να «σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό» που έχει επιβληθεί στην παλαιστινιακή περιοχή η οποία απειλείται από λιμό σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

We are sailing now on the Madleen to Gaza to #breakthesiege and create a people’s humanitarian corridor! ⛴️🇵🇸🌎💚 All well for now! Filled with love and solidarity from the people of Catania! 7 days to Gaza! #AllEyesOnDeck pic.twitter.com/itlkWN7u1F