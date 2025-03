Γάζα: Περισσότεροι από 50.000 οι νεκροί από την αρχή του πολέμου

Οι παλαιστινιακές αρχές υγείας δήλωσαν πως η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 50.000 ανθρώπων.

Τουλάχιστον 50.021 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 113.274 έχουν τραυματιστεί αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβρη του 2023, δήλωσε σήμερα Κυριακή το υπουργείο Υγείας της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τον παλαιστινιακό θύλακα.

Πρόκειται για άλλο ένα ζοφερό ορόσημο για έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις μάχες και προειδοποιεί για ακόμη πιο δύσκολες ημέρες.

Οι αρχές στη Γάζα δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών της Χαμάς όταν αναφέρουν αριθμούς θυμάτων, αλλά το υπουργείο Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι η πλειονότητα των θανάτων είναι γυναίκες και παιδιά. Μάλιστα, ο πραγματικός απολογισμός θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος, με πολλές χιλιάδες να πιστεύεται ότι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε καθώς το Ισραήλ συνέχισε τον πόλεμο με τη Χαμάς αυτή την εβδομάδα, τερματίζοντας τη δίμηνη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Οι νέες αεροπορικές επιδρομές της Τρίτης την κατέστησαν μια από τις πιο θανατηφόρες ημέρες για τους Παλαιστίνιους από την έναρξη του πολέμου, με περισσότερους από 400 νεκρούς από ισραηλινά πυρά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Την Τετάρτη, το Ισραήλ επίσης ξεκίνησε και πάλι τη χερσαία επιχείρησή του στον θύλακα.

Η Χαμάς χαρακτήρισε την τελευταία επίθεση «νέα και επικίνδυνη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Η μαχητική οργάνωση δηλώνει ότι είναι προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψε με το Ισραήλ τον Ιανουάριο, αλλά την Πέμπτη εκτόξευσε τις πρώτες της ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Ο ακροδεξιός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ υποσχέθηκε αυτή την εβδομάδα να κάνει τους κατοίκους της Γάζας να «πληρώσουν το πλήρες τίμημα» αν δεν επιστραφούν οι Ισραηλινοί όμηροι και η Χαμάς παραμείνει σε θέση να κυβερνά στη λωρίδα.

«Επιστρέψτε τους ομήρους και εξαλείψτε τη Χαμάς και θα σας ανοίξουν άλλες επιλογές - συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης σε άλλα μέρη του κόσμου για όσους το επιθυμούν», είπε. «Η εναλλακτική λύση είναι η πλήρης καταστροφή και η ερήμωση».

