Γάζα: «Πέρα από το αδιανόητο» η κατάσταση, έχουν 1-2 λίτρα νερό την ημέρα για κάθε χρήση

Κορυφώνονται οι εκκλήσεις για ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και για μέριμνα για τον άμαχο πληθυσμό, την στιγμή που πάντως αναβλήθηκε η ψηφοφορία στο Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με το συγκεκριμένο αίτημα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε σήμερα εκ νέου, σημειώνοντας πως το σύστημα υγείας στη Γάζα έχει γονατίσει και «δεν μπορούμε να αφήσουμε να χαθεί ούτε ασθενοφόρο ή κρεβάτι νοσοκομείου». Ο ΠΟΥ ζήτησε την επιβολή εκεχειρίας «τώρα». «Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο φρικτή από μέρα σε μέρα, κυριολεκτικά πέρα από το αδιανόητο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ ενώπιον των δημοσιογράφων στη Γενεύη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Λωρίδας της Γάζας λειτουργούσαν ακόμη όσο καλύτερα μπορούσαν. Η εκτίμηση της διαθεσιμότητας νερού σήμερα στη Γάζα είναι σύμφωνα με τον ΠΟΥ ένα ή δύο λίτρα πόσιμο νερό ημερησίως, για κάθε χρήση, όχι μόνο για να πίνουν οι κάτοικοι.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Λίντμαϊερ κάποιοι κάτοικοι άρχισαν να κόβουν τις ξύλινες κολώνες με τις γραμμές τηλεφώνου για να έχουν λίγο ξύλο για να ζεσταθούν ή να μαγειρέψουν. «Ο πολιτισμός είναι έτοιμος να καταρρεύσει», προειδοποίησε ο Λίντμαϊερ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν προγραμματισμένο μια αυτοκινητοπομπή να μεταφέρει σήμερα ιατρικές προμήθειες στο νοσοκομείο Αλ-Άχλι Άραμπ στην πόλη της Γάζας και να μεταφέρει δώδεκα ασθενείς προς τον νότο. «Μας έκαναν γνωστό σήμερα το πρωί ότι αυτή η αποστολή χρειάστηκε να ανασταλεί λόγω της κατάστασης ασφαλείας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

«Οι άνθρωποι που φροντίζουν ασθενείς στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχουν αρκετό νερό και τρόφιμα για να συνεχίσουν να εργάζονται», ανέφερε. «Οι ασθενείς αιμορραγούν στο έδαφος, οι υπηρεσίες τραυματολογίας μοιάζουν με πεδία μάχης», δήλωσε ο Λίντμαϊερ.

